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NBA／勇士吞連敗 柯爾保持樂觀

2018-04-08 20:02聯合報 記者曾思儒╱即時報導

衛冕軍勇士隊雖是吞下連敗，但教頭柯爾對兩場落敗的評價大不相同，今天以120：126不敵鵜鶘隊後，柯爾是以點頭取代前一戰的搖頭。

「我們會愈來愈好的，今晚，我們打出值得贏球的團隊內容。」柯爾提到，聯盟的所有隊伍當然都想奪勝，但勇士目標一直很明確，「我們的球季將在下周展開（季後賽），我們都很清楚，所以我不會很失望這次的結果，我總是希望贏球，我們都是，但我喜歡奮戰過程，尤其是第二節，我認為這場比賽我們有獲得些東西。」

勇士前一場以106：126慘輸溜馬隊，加上今天落敗，代表從3月10日至今，15場比賽只拿下6勝，柯爾也提到，並不擔心戰績起伏，尤其是在球隊傷兵狀況層出不窮下，「我們知道所處位置在哪，我們位置很好，我們只需要開賽再做得好一點，並保持溝通，我們會有很好的狀態。」

頭號射手柯瑞因膝傷，預計要到季後賽第二輪才會復出，不過明星前鋒格林也說，對球隊仍十分有信心，「我知道我們是多好的團隊，迫不及待要迎接季後賽了。」

勇士和西區龍頭火箭隊都早早拿到季後賽門票，但西區目前戰況膠著，勇士首輪對手仍沒出爐。

柯爾提到，目前狀況就是希望球員保持健康，「我希望能健康進入季後賽，顯然每個人都如此，但因為我們今年無法達成，使得最後幾周打得更辛苦，但這就是比賽一部分，是這段旅程的一部分。」他提到，每年都會遇到不同狀況，但仍以球員為榮，「我們已經拿57勝，離季後賽前也還有幾場比賽，所以我們會有很好的狀態的。」

勇士柯爾柯瑞
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