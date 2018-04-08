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NBA／厄文二度動刀順利 預計休4至5個月

2018-04-08 08:43聯合報 記者吳思儀╱即時報導

厄文。 美聯社
厄文。 美聯社
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塞爾蒂克隊主控厄文（Kyrie Irving）今天手術順利，成功移除左膝蓋中的鋼釘，預計休養4至5個月，有望於今年9月的秋季訓練營開始前完全康復。

塞爾蒂克總裁安吉（Danny Ainge）表示，這次手術和預期的一樣，期待厄文能在秋季訓練營開始前痊癒。

這次是厄文在一個月內第二度動刀，上個月他曾接受左膝微創手術，期望將2015年植入左膝蓋的鋼釘取出；當時塞爾蒂克樂觀評估，厄文傷停3至6周後，有望於季後賽復出，但最終卻因細菌感染而未能完成手術，必須二度動刀，提前結束球季。

厄文因傷報銷，令隊友感到震驚。塞爾蒂克球星霍福特（Al Horford）表示，對第二次手術感到震驚，因為原本希望厄文能在本季回歸。

厄文因傷報銷後，雖重創塞爾蒂克戰力，但團隊將連同他的份一起打拚。霍福特說：「很顯然我們希望厄文能早日康復，但現在我們必須向前看，不能一直停留在過去。」

厄文的缺陣，無疑會對塞爾蒂克造成影響。霍福特表示，這令球隊的處境變得更加艱難，畢竟厄文是陣中的領導者，但現在團隊必須設法克服難關，將球打好，相信當有著不斷想變好的心態時，就會展現積極的一面。

賽前塞爾蒂克戰績54勝25負，暫居東區第二，但由於例行賽尚未結束，東區六至八名的球隊排序尚未確定，因此塞爾蒂克在季後賽首輪可能會對到的球隊，分別是熱火、公鹿和巫師。

雖然塞爾蒂克遇到傷兵困擾，但莫里斯（Marcus Morris）表示，綠衫軍是支有韌性的球隊，所有人都準備好打季後賽，儘管有些受傷的球員無法一起上場奮鬥，但對他們而言每個人都很重要，接下來會全力以赴，贏得比賽。

厄文
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