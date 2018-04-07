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JHBL／為8強賽暖身 劉亦晨、林韋愷秀運球技巧

2018-04-07 16:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

JHBL國中籃球聯賽八強決賽將於9至13日在新北市板橋體育館點燃戰火，贊助商UA（UNDER ARMOUR）今、明兩天在台北市信義區打造「UAxJHBL戰在起點籃球派對」，在今天的活動中邀請到大成國中劉亦晨與永吉國中林韋愷親自為球迷示範高科技訓練設施，並號召球迷進場為八強球隊加油。

為了與JHBL球員一起「戰在起點」，運動品牌UA這兩天在信義區香緹廣場打造專屬UAxJHBL造型球場空間，現場除了設有NBA球星柯瑞Stephen Curry）訓練專用的手眼協調燈光儀器及「節奏運球」遊戲外，這兩天還將找來JHBL八強球員到場親自示範並指導球迷。

今天就由永吉國中助教曾顯智帶領球員林韋愷和大成國中劉亦晨進行運球訓練、技術挑戰賽和高科技訓練設施示範，其中首度嘗試「節奏運球」遊戲的林韋愷表示，這款遊戲必須眼、耳並用配合著音樂節奏來進行運球，需要相當高的集中力，且透過遊戲的方式也讓訓練增添了不同樂趣。

對於即將開打的八強賽，永吉助教曾顯智表示球隊的調整已經漸入佳進，尤其是日前先發球員間的「心結」問題已經解開，「前一陣子我把先發球員召集在一起，然後一一戳破他們的心結，這幾次練球他們就比較願意分享球，對於挑戰4強我們很有信心。」

而過去3年都打進八強的大成國三中鋒劉亦晨強調，今年打進冠軍賽將是球隊的低標：「現在我們的準備狀態已經達到9成，球隊氣氛也都很好，今年的目標就是搶下冠亞軍。」

大成國中劉亦晨（左）示範運球訓練。劉肇育／攝影
大成國中劉亦晨（左）示範運球訓練。劉肇育／攝影
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永吉國中助教曾顯智（中）帶領林韋愷（左）和大成國中劉亦晨（右）為八強賽活動站台。...
永吉國中助教曾顯智（中）帶領林韋愷（左）和大成國中劉亦晨（右）為八強賽活動站台。記者劉肇育／攝影
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