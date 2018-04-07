NBA／詹姆斯大三元無用 騎士搞丟東區第三

2018-04-07 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



詹姆斯（右）攻進全場最多的44分，可惜仍以兩分差不敵76人，中止5連勝。美聯社 分享 facebook 儘管一度落後30分，但騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）仍不輕言放棄，在下半場適時回神，找回手感，奪下全場最佳44分，但在最後1.9秒關鍵三罰僅一中，無緣率隊上演逆襲，以130：132不敵主場76人，無緣6連勝。

詹姆斯上場40分鐘，29投17中，三分球8投4中，奪44分、11籃板、11助攻，拿下本季第18次「大三元」，但有8失誤。

詹姆斯在一開賽的手感不佳，前8次出手僅1中，且在上半場發生5次失誤，使騎士一度陷入30分落後。但下半場詹姆斯有效調整手感，並改善缺失，單節包辦19分，率隊在第三節打出43：27的攻勢，將分數差距縮至7分差。

第四節最終關鍵時刻，詹姆斯遭對手嚴防，於最後1.9秒、騎士3分落後時要到犯規，但關鍵三罰僅一中，無緣將分數追平，終場球隊以2分差落敗。

騎士共有3人得分雙位數，格林（Jeff Green）33分、5籃板，勒夫（Kevin Love）17分9籃板，無緣率隊上演逆襲。

76人新秀西蒙斯（Ben Simmons）奪27分、15籃板、13助攻，完成本季第12次「大三元」，成為NBA史上在新人年獲得「大三元」第二高的人，僅次於名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的26次。

76人多點開花，共有6人得分雙位數，團隊齊心協力拿下13連勝，戰績則以49勝30負，衝上東區第三，擠下前三季都打進總冠軍賽的騎士；目前騎士以49勝31負降居東區第四。