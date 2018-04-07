親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

NBA／迎戰奧運 美國夢幻隊35人名單星度破表

2018-04-07 09:52中央社 洛杉磯6日綜合外電報導

備戰2019年世界盃、2020年東京奧運，美國籃球協會今天宣布星度破表的美國夢幻男籃隊35人名單，「小皇帝」詹姆斯和「萌神」柯瑞可望並肩作戰，打造4連霸王朝。

美國夢幻隊已經連3屆奧運奪金，這次將由聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）掌兵符，邁向4連霸。這份名單中有17人有奧運金牌、30人曾入選國手，總共35名NBA球星7月將在拉斯維加斯展開集訓。

法新社報導，美國籃球協會理事長柯蘭基羅（Jerry Colangelo）今天在記者會上宣布名單，並表示名單可變動，也許還會增加球員。

柯蘭基羅認為，這支夢幻隊最大特色就是經驗豐富，「經驗是無可取代的」。

他說：「看看這份名單，有這麼多的金牌得主、還有這麼多的贏球經驗，他們都不是國際賽的新手。毫無疑問，這就是優勢。」

曾拿下NBA年度最有價值球員（MVP）的兩大球星詹姆斯和柯瑞領銜，名單中包括休士頓火箭「雙箭頭」哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）、波士頓塞爾蒂克球星厄文（Kyrie Irving）以及奧克拉荷馬雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

柯瑞的勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）也在陣中。

35人完整名單如下：

金州勇士：柯瑞、杜蘭特、湯普森、葛林。

休士頓火箭：保羅、哈登、高登（Eric Gordon）。

克里夫蘭騎士：詹姆斯、洛夫（Kevin Love）。

底特律活塞：葛里芬（Blake Griffin）、德拉蒙（Andre Drummond）。

波士頓塞爾蒂克：厄文、海沃德（Gordon Hayward）。

紐奧良鵜鶘：戴維斯（Anthony Davis）、柯森斯（DeMarcus Cousins）。

印第安那溜馬：歐拉迪波（Victor Oladipo）、特納（Myles Turner）。

多倫多暴龍：德羅森（DeMar DeRozan）、勞瑞（Kyle Lowry）。

奧克拉荷馬雷霆：衛斯布魯克、喬治（PaulGeorge）。

波特蘭拓荒者：里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（CJ McCollum）。

華盛頓巫師：畢爾（Bradley Beal）、沃爾（JohnWall）。

洛杉磯快艇：哈里斯（Tobias Harris）、喬丹（DeAndre Jordan）。

聖安東尼奧馬刺：雷納德（Kawhi Leonard）。

明尼蘇達灰狼：巴特勒（Jimmy Butler）。

達拉斯獨行俠：巴恩斯（Harrison Barnes）。

鳳凰城太陽：布克（Devin Booker）。

曼菲斯灰熊：康利（Mike Conley Jr.）。

密爾瓦基公鹿：密道頓（Khris Middleton）。

洛杉磯湖人：湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

夏洛特黃蜂：沃克（Kemba Walker）。

柯瑞塞爾蒂克詹姆斯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

NBA／詹皇逆轉勝巫師 「我字典裡沒有放棄」

2018-04-06 23:57

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

NBA／勇士走鐘遭溜馬橫掃 柯爾重砲批「可悲」

2018-04-06 14:45

NBA／布萊恩挺女籃 「不愛就不是真籃球迷」

2018-04-06 18:43

NBA／膝蓋動刀球季報銷 厄文：我將重返顛峰

2018-04-06 09:40

NBA／詹姆斯大三元無用 騎士搞丟東區第三

2018-04-07 10:01

NBA／韋德季後賽有望對詹姆斯 遺憾沒與布萊恩交手

2018-04-07 09:12

NBA／尼克粉絲招募詹姆斯 證明自己是紐約之王

2018-04-07 09:03

NBA／今日戰績表 勇士本季慘遭溜馬橫掃

2018-04-06 15:25

NBA／似曾相識的致勝一擊 火箭保羅擋拓荒者反撲

2018-04-06 15:00

「國泰NBA 3x」啟動 理查森訪台行程一覽

2018-04-06 14:55

NBA／巴特勒復出再緩 金塊挫灰狼逼進季後賽

2018-04-06 14:48

NBA／爵士大勝22分穩坐第四 快艇教頭也折服

2018-04-06 12:31

NBA／泰隆魯歸隊領軍 詹姆斯準大三元退巫師

2018-04-06 11:32

NBA／遭溜馬火力示範 勇士柯爾時代首度遭橫掃

2018-04-06 10:41

NBA／背部重摔未傷神經 勇士麥考將休養4周

2018-04-06 10:08

NBA／厄文再動刀季後賽泡湯 重創塞爾蒂克戰力

2018-04-06 06:01

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

波瀾再起為哪樁？ 細數馬刺本季流言

2018-04-03 15:15

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

浪費大半季長紅戰績 灰狼季後賽恐拉警報

2018-03-09 07:00

勇士贏球太容易 會變成收視率及票房毒藥嗎?

2018-03-09 07:00

變身四大球星綜合體 戴維斯猛如俠客、穩似鄧肯

2018-03-08 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／勇士走鐘遭溜馬橫掃 柯爾重砲批「可悲」

2018-04-06 14:45

NBA／遭溜馬火力示範 勇士柯爾時代首度遭橫掃

2018-04-06 10:41

中職／王鴻程砸鍋賽後爆哭 隊友安慰送暖

2018-04-06 16:15

中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

2018-04-06 19:43

MLB／手感太夯 大谷牛棚日也扛指定打擊

2018-04-06 10:36

MLB／大谷投打跑數據高人一等 官網評是真貨

2018-04-06 16:27

NBA／泰隆魯歸隊領軍 詹姆斯準大三元退巫師

2018-04-06 11:32

NBA／巴特勒復出再緩 金塊挫灰狼逼進季後賽

2018-04-06 14:48

HBL邀請賽／林正32分領軍 松山再與能仁爭冠

2018-04-06 20:59

韓職／王維中好投吸睛 韓媒視亞運奪金絆腳石

2018-04-06 15:29

NBA／似曾相識的致勝一擊 火箭保羅擋拓荒者反撲

2018-04-06 15:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

NBA／爵士大勝22分穩坐第四 快艇教頭也折服

2018-04-06 12:31

MLB／雙城主場開幕戰 老鷹亂入停投手肩上

2018-04-06 12:41

MLB／賈吉開轟無用 田中將大苦吞本季首敗

2018-04-06 11:14

HBL邀請賽／能仁全勝晉決賽 教頭不滿球員態度

2018-04-06 19:31

NBA／布萊恩挺女籃 「不愛就不是真籃球迷」

2018-04-06 18:43

MLB／連續開轟虛懷若「谷」 大谷：風吹+幸運

2018-04-06 18:02

中職／悍將洋投狀況穩 葉總：仍缺第5號先發

2018-04-06 20:29

MLB／首轟球讓給9歲童 善心球迷獲大谷簽名

2018-04-06 15:06

中職／悍將轟倒道恩斯三連勝 葉總：球運關係

2018-04-06 21:43

中職／兄弟艾迪頓七局好投 王鴻程成功關門

2018-04-06 21:29

中職／葉總一句「挑高球打」 高孝儀拿下MVP

2018-04-06 21:51

中職／鄭家兄弟告別職棒 從科技業踏回運動業

2018-04-06 14:35

中職／艾迪頓直球找回球威 好投為兄弟止敗

2018-04-06 21:28

中職／廖健富與王柏融相提 高國輝也看好

2018-04-06 17:45

MLB／灣區同居「浪花」湯普森親弟轉入運動家

2018-04-06 13:01

「國泰NBA 3x」啟動 理查森訪台行程一覽

2018-04-06 14:55

中職／艾迪頓7局好投 獅苦吞3連敗

2018-04-06 23:45

中職／悍將單局8安攻10分 四局完大幅領先猿

2018-04-06 19:28

NBA／詹皇逆轉勝巫師 「我字典裡沒有放棄」

2018-04-06 23:57

中職／艾迪頓優質好投 兄弟中止4連敗

2018-04-06 21:00

PGA／伍茲重返名人賽 首輪史皮斯領先搶風采

2018-04-06 18:18

MLB／去年只投到1A 紅雀新秀挑戰查普曼火球霸業

2018-04-07 09:11

中職／陳韻文、陽建福歸隊在即 蔗總相當期待

2018-04-06 16:05

NBA／詹姆斯大三元無用 騎士搞丟東區第三

2018-04-07 10:01

日職／李杜軒代打敲首安 長打助羅德破蛋

2018-04-06 19:57

兩岸棒球賽／吳鳳吞台灣首敗 3韓球員成主力

2018-04-06 15:02

兩岸棒球賽／萬能、清華排第一 台球員包辦個人獎

2018-04-06 22:46

MLB／今日戰績表 大都會擊退國民王牌小史

2018-04-06 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top