NBA／迎戰奧運 美國夢幻隊35人名單星度破表

2018-04-07 09:52 中央社 洛杉磯6日綜合外電報導



備戰2019年世界盃、2020年東京奧運，美國籃球協會今天宣布星度破表的美國夢幻男籃隊35人名單，「小皇帝」詹姆斯和「萌神」柯瑞可望並肩作戰，打造4連霸王朝。

美國夢幻隊已經連3屆奧運奪金，這次將由聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）掌兵符，邁向4連霸。這份名單中有17人有奧運金牌、30人曾入選國手，總共35名NBA球星7月將在拉斯維加斯展開集訓。

法新社報導，美國籃球協會理事長柯蘭基羅（Jerry Colangelo）今天在記者會上宣布名單，並表示名單可變動，也許還會增加球員。

柯蘭基羅認為，這支夢幻隊最大特色就是經驗豐富，「經驗是無可取代的」。

他說：「看看這份名單，有這麼多的金牌得主、還有這麼多的贏球經驗，他們都不是國際賽的新手。毫無疑問，這就是優勢。」

曾拿下NBA年度最有價值球員（MVP）的兩大球星詹姆斯和柯瑞領銜，名單中包括休士頓火箭「雙箭頭」哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）、波士頓塞爾蒂克球星厄文（Kyrie Irving）以及奧克拉荷馬雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

柯瑞的勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）也在陣中。

35人完整名單如下：

金州勇士：柯瑞、杜蘭特、湯普森、葛林。

休士頓火箭：保羅、哈登、高登（Eric Gordon）。

克里夫蘭騎士：詹姆斯、洛夫（Kevin Love）。

底特律活塞：葛里芬（Blake Griffin）、德拉蒙（Andre Drummond）。

波士頓塞爾蒂克：厄文、海沃德（Gordon Hayward）。

紐奧良鵜鶘：戴維斯（Anthony Davis）、柯森斯（DeMarcus Cousins）。

印第安那溜馬：歐拉迪波（Victor Oladipo）、特納（Myles Turner）。

多倫多暴龍：德羅森（DeMar DeRozan）、勞瑞（Kyle Lowry）。

奧克拉荷馬雷霆：衛斯布魯克、喬治（PaulGeorge）。

波特蘭拓荒者：里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（CJ McCollum）。

華盛頓巫師：畢爾（Bradley Beal）、沃爾（JohnWall）。

洛杉磯快艇：哈里斯（Tobias Harris）、喬丹（DeAndre Jordan）。

聖安東尼奧馬刺：雷納德（Kawhi Leonard）。

明尼蘇達灰狼：巴特勒（Jimmy Butler）。

達拉斯獨行俠：巴恩斯（Harrison Barnes）。

鳳凰城太陽：布克（Devin Booker）。

曼菲斯灰熊：康利（Mike Conley Jr.）。

密爾瓦基公鹿：密道頓（Khris Middleton）。

洛杉磯湖人：湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

夏洛特黃蜂：沃克（Kemba Walker）。