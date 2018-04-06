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NBA／布萊恩挺女籃 「不愛就不是真籃球迷」

2018-04-06 18:43聯合新聞網 udn記者陳元廷／綜合外電報導

布萊恩。 歐新社
布萊恩。 歐新社
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布萊恩（Kobe Bryant）退休後許多時間花在陪伴女兒身上，由於女兒關係也讓他對於推廣女子籃球不遺餘力，像是布萊恩就曾現身WNBA開季宣傳影片，本周他也被捕捉到前往現場觀看NCAA美國大學女籃一級錦標賽四強。

布萊恩指出，自己和康乃狄克大學（Connecticut）女籃教練奧利馬（Geno Auriemma）因為同樣來自費城，近幾年互動密切，他常帶著女兒到場替康乃狄克大學女籃加油。

布萊恩談到：「我家女兒很愛康乃狄克大學女籃，她會看她們比賽方式，甚至連訪談應對也是，尤其是她們怎麼面對勝利或失敗。身為一位家長，能看到自己女兒從康乃狄克大學女籃得到這麼大啟發，是一件很棒的事。」

此外，對於聖母大學（Notre Dame）的歐根波娃勒（Arike Ogunbowale）分別在四強和決賽投進兩次致勝一擊，布萊恩也不吝於大方給予稱讚，在個人推特告訴廣大追隨者，歐根波娃勒擁有所謂真正的「曼巴精神」。

而最讓布萊恩不能理解的是，女籃比賽受歡迎程度遠遜男籃，他說：「那些自稱是籃球迷的傢伙，卻說自己不看女籃比賽，那麼在我看來，那些人不是真正喜歡籃球，而只是喜歡籃球娛樂一面，像是飛高高的灌籃之類的。他們沒資格說自己是籃球迷，應該說自己是娛樂迷才對，因為真正籃球迷可以在純粹比賽發現美感，女籃比賽無疑是充滿美感的。」

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