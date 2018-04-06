NBA／爵士大勝22分穩坐第四 快艇教頭也折服

2018-04-06 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



即使年度最佳新人幾乎已是費城76人西蒙斯（Ben Simmons）的囊中物，但猶他爵士米契爾（Donovan Mitchell）仍證明自己是球隊今年戰績一飛衝天的關鍵，在今天出戰洛杉磯快艇的比賽中，米契爾首節就拿下13分甩開對手糾纏，在他帶領下爵士以117：95大勝快艇、收下4連勝。

從季初開始就占據聯盟新秀戰力排行榜前兩名的西蒙斯與米契爾，本季都成為各自球隊繳出亮眼戰績的關鍵人物，不過相較於西蒙斯屢屢拿下大三元並打破各項聯盟菜鳥記錄，米契爾所受到的關注卻遠遠不及對手。

不過在今天出戰快艇的比賽中，米契爾再度展現驚人的得分爆發力，他在首節就以6投5中的高效率拿下13分，助騎士迅速建立雙位數領先優勢，在他帶領下爵士今天展現多點開花攻勢，包括米契爾在內共計7人得分來到雙位數，其中中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）以6投6中百分之百命中率拿下15分。

反觀快艇今天合計僅有4人得分上雙，其中以小瑞佛斯（Austin Rivers）的19分表現最佳，最終爵士就在下半場一路保有超過20分以上領先優勢下，收下4連勝。