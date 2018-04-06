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NBA／膝蓋動刀球季報銷 厄文：我將重返顛峰

2018-04-06 09:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

波士頓塞爾蒂克隊主控厄文（Kyrie Irving）。美聯社資料照
波士頓塞爾蒂克隊主控厄文（Kyrie Irving）。美聯社資料照
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已確定以東區前2種子前進季後賽的「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克，在例行賽尾聲再傳傷兵噩耗，球隊主控厄文（Kyrie Irving）在因傷缺席了11場比賽後，今天傳將為了移除左膝蓋中的鋼釘二度動刀，不僅球季提前報銷，還將休息至少4到5個月的時間。

厄文在3月先是進行了膝蓋微創手術，希望將2015年植入左膝蓋的鋼釘取出，不過當時卻因為細菌感染而未能完成手術，塞爾蒂克球團在今天宣布，本周日厄文將進行二度手術取出鋼釘，但這代表著他將缺席接下來的例行賽與季後賽所有賽事，對於綠衫軍來說無疑是繼開幕戰傷了明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward）後，再遭遇一次沉痛的傷痛打擊。

厄文本人也透過社群網站宣告此消息，並感謝塞爾蒂克球迷本季對他的支持，在文中他提到，最難接受的莫過於面對人生中無法掌控的事情，這些事情的出現讓他被迫暫停職業生涯與追尋目標，但他強調自己將會坦然面對。

「我現在已經坦然接受，並要證明那些不看好我的人錯的有多荒謬，最後我會完成為自己和球隊設下的目標。」厄文在談到個人傷勢時說：「這個賽季只是我生涯中的一部分，我將會重返顛峰，前進吧塞爾蒂克。」

對於球隊從開季至今連傷大將，塞爾蒂克總裁安吉（Danny Ainge）仍樂觀看待球隊未來發展，「在沒有海瓦德的賽季中，我們看到球員做出回應，並把所有負面的事情轉換成正面的，我們的球員展現出『好的，我們來把事情漂亮的完成吧』的心態，傷病是我們所經歷的一部分，這對於每個人來說一點都不好玩，但現在的我們不會因此而沉寂。」

塞爾蒂克厄文海瓦德
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