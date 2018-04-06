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NBA／東區8強全到位 暴龍鎖定頭號種子

2018-04-06 00:15聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

德羅展（左）領銜攻下十六分。 （美聯社）
德羅展（左）領銜攻下十六分。 （美聯社）
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暴龍隊昨天以九十六比七十八大勝「綠衫軍」塞爾蒂克隊，本季第五十六勝入袋，追平隊史最佳紀錄，但教頭凱西強調，現在還不是慶祝時刻，「我們並不因此感到興奮，我們還有目標要完成。」

NBA戰報
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暴龍先前八戰輸了五場，使得東區第一「魔術數字」無法如期減少，但憑藉昨天勝利，「龍頭之爭」逐漸明朗，只要暴龍再贏下一場比賽，或是「綠衫軍」輸球，都會讓暴龍確保季後賽東區賽事享有所有主場優勢。

昨天領銜攻下十六分的暴龍明星後衛德羅展說，這就是一支好隊伍在狀況起伏時該做出的回應，「當你有如此比賽（前一場不敵騎士隊），就該了解，知道哪裡該加強，知道錯誤在哪，並在下一戰修正。」

「綠衫軍」教頭史蒂文斯也承認，暴龍在東區登頂的情勢大好，「顯然這些傢伙在龍頭之爭是有優勢。」傷兵一籮筐的塞爾蒂克戰績是五十三勝廿五敗，和暴龍已有三場差距，例行賽想重返頭號種子，最後四場除要「自助」搶勝，也要靠暴龍最後四戰都吞敗，才有機會「超車」。

東區只有排名未定，晉級季後賽的隊伍已全數出爐，分別是暴龍、塞爾蒂克、騎士、七六人、溜馬、熱火、巫師和公鹿隊；西區則持續混亂，只有火箭隊已提前確定拿下分區頭號種子、衛冕軍勇士隊排第二，拓荒者隊是目前唯三拿到季後賽門票的西區隊伍。

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