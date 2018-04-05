NBA／逆轉塞爾蒂克 暴龍鎖定東區龍頭與隊史紀錄

2018-04-05 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍以96：78擊敗塞爾蒂克。 分享 facebook

排名東區前兩名的多倫多暴龍與波士頓塞爾蒂克今天正面交鋒，雖然少了主控厄文（Kyrie Irving）的塞爾蒂克在首節一度取得領先，但暴龍後三節重新要回比賽主導權，最終在多點開花攻勢下以96：78擊敗塞爾蒂克，暴龍只要再拿下一勝不僅就能確定穩坐東區龍頭寶座，還將創下隊史單季勝場紀錄。

暴龍本季前3次與塞爾蒂克交手兩度吞敗，包括上周日以11分差距敗在多點開花的塞爾蒂克手中，不過今天雙方來到多倫多再戰，賽況卻出現一面倒的局勢。

首節塞爾蒂克就在上次贏球功臣莫里斯（Marcus Morris）帶領下取得領先，不過後三節綠衫軍卻出現無預警熄火的狀況，反讓暴龍大軍掌握住反擊機會，將雙方差距擴大到15分以上，讓塞爾蒂克在比賽最後5分鐘提早棄械投降，最終暴龍就以8分差距扳平對戰戰績。

暴龍本場比賽上場12人中11人有得分紀錄，其中排名聯盟第一的板凳火力就貢獻了44分，雙槍羅瑞（Kyle Lowry）與德羅展（DeMar DeRozan）則分別有16分和13分進帳，而暴龍只要再贏下接下來對溜馬的比賽，不僅就能確定拿下東區季後賽第一種子，還能以單季57勝改寫隊史紀錄。

而球隊的愉悅氣氛也在羅瑞賽後接受場邊記者採訪時可以看出，他在受訪時遭隊友德羅展以毛巾「矇頭」，但仍開心的表示：「我對於拿下這場比賽充滿了信心，因為我知道我們是有機會的，接下來幾場比賽我們仍必須努力完成，並保持這樣的職業態度。」