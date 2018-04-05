NBA／76人退活塞12連勝 助公鹿搶搭季後賽末班車

2018-04-05 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雖然球隊一哥安比德（Joel Embiid）持續缺陣，但不影響費城76人的連勝之路，在今天出戰底特律活塞的比賽中，76人靠著射手瑞迪克（JJ Redick）先發制人，以及全隊6人得分上雙的多點開花攻勢下，以115：108擊敗活塞收下12連勝。

在確定取得睽違5個賽季的季後賽門票後，年輕的76人大軍不但未停下前進腳步，還盤算帶著這股連勝氣勢進入季後賽，在今天出戰輸球就確定無緣季後賽的活塞，76人首節就在射手瑞迪克單節猛轟3顆三分球進帳13分帶領下，取得8分領先優勢。

第二節76人柯文頓（Robert Covington）和西蒙斯（Ben Simmons）也加入搶分行列，兩人幫助球隊一度取得19分的領先優勢，雖然背水一戰的活塞下半場一路在後追分，並在第四節最後階段將比數縮小到10分差距，但最終仍是以7分差距吞下敗仗，也讓今天未出賽的密爾瓦基公鹿得利，提前取得東區最後一張季後賽門票。

76人以瑞迪克的25分表現最佳，西蒙斯則再度繳出16分7助攻6籃板的全能表現，再加上76人的12連勝，讓他在年度最佳新人競爭上仍是最大熱門人選，他也直言如果今年能拿下新人王對他將是意義非凡，尤其是對於兩名去年與此獎擦身而過的隊友安比德和薩里奇（Dario Saric）來說，「正是因為我能跟他們兩個一起打球，否則我無法站上這個舞台並成為新人王的候選，他們讓我在場上的工作變得更加簡單了。」

今天參加個人雕像揭幕儀式的傳奇球星J博士（Julius Erving），也以「一生一見」來形容西蒙斯的籃球天賦，「他每一次踏上球場都能讓周圍的人變得更好，他的控球技術足以餵飽那些射手與準備切入的人，有時候，你會以為他後腦也長了眼睛。」