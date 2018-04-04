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HBL邀請賽／「妹妹」丁冠皓變哥哥 繳完美命中率

2018-04-04 21:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

丁冠皓（右一）繳出百分百命中率。 記者楊萬雲／攝影
丁冠皓（右一）繳出百分百命中率。 記者楊萬雲／攝影
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每一次出手，都能伴隨破網後球迷的歡呼聲，能仁家商高二前鋒丁冠皓今天化身「百分百男孩」，全場7投全部命中，加上罰球也沒失手，以生涯首度的百分百命中率助隊以96：68輕取馬尼拉雅典耀大學附屬高中，在HBL 30週年國際邀請賽取得預賽全勝佳績。

丁冠皓7次出手包集中在上半場，其中還包含6記三分球，他笑說：「第一顆開始就有感覺手感很好，後面又有大空檔。」他透露，手感順起來，自己默默也有算出手還沒落空過，「有點怕百分百命中率會破，但有空檔來，還是會出手，之前就算順也沒到這場那麼好，還是會2、3球沒進，今天真的手感好又運氣好。」

上半場神奇表現，讓丁冠皓下半場受重點看守，加上分數早早拉開，後兩節他再沒出手，將完美命中率維持到比賽結束，賽後連教頭楊政倫都虧了外號是「妹妹」的丁冠皓，楊政倫笑說：「今天不是妹妹，是哥哥了！」

丁冠皓提到，國邀賽球隊有旅美的林庭謙助拳，戰力完全提升，「球給他就好，很輕鬆，他什麼都會做！」他最想學習林庭謙的急停跳投和中距離，希望透過國邀賽持續進化，做好「接班」準備。

國邀賽今天結束預賽所有賽程，明天休兵，周五進行四強賽、周六換男子組季軍戰和冠軍戰登場，這也代表能仁高三球員的「畢業戰」只剩最後2戰。

「剩下2場，會抱持很珍惜的心情啊。」丁冠皓雖對即將離隊的學長陳范柏彥、高承恩和谷毛唯嘉感到不捨，但對同屆戰友也十分有信心，相信大夥兒能接下學長棒子，繼續擦亮能仁招牌。

陳范柏彥能仁家商HBL
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