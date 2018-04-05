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勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00特約記者李亦伸

金州勇士走在衛冕之路，季後賽前兩個月，勇士屋漏再逢連夜雨，四名主力先發球星全部掛傷，靈魂第一球星柯瑞(Stephen Curry)因為左膝內側韌帶拉傷，至少要傷停4-6周，季後賽第一輪都不會歸隊。

勇士儘管是衛冕軍，過去三年奪兩冠，但勇士一直面臨幾個陣容上的困境和漏洞，第一是內線中鋒，第二是籃板+禁區高度。

勇士最近四年的中鋒，幾乎都是單純的防守苦工、功能性球員或場上擺飾，也都不是主戰中鋒，包括伯加特(Andrew Bogut)、帕楚利亞(Zaza Pachulia)、麥基(JaVale McGee)，以及曾經先發的貝爾(Jordan Bell)、魯尼(Kevon Looney)，他們的上場時間普遍都在10-18分鐘之間，不是核心戰將和主力。

帕楚利亞(右)雖然是勇士近兩季的先發中鋒，其實戲份不多，本季平均上場時間連15分...
帕楚利亞(右)雖然是勇士近兩季的先發中鋒，其實戲份不多，本季平均上場時間連15分鐘都不到，但也因為上場時間少，他在場上時的體能狀況與防守能力幾乎都在最佳狀態。 美聯社
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以內線球員來看，勇士真正主戰長人是37歲的威斯特(David West)，威斯特都打主第二、四節，上場時間也只有大約12-18分鐘之間。

四年來，勇士用的就是一套矮小陣容和鋒衛球員為主的套路，內線、長人充其量就是角色球員，為球隊帶防守、籃板、協防、高度各種比賽需要元素，可以被取代性很高。更特別的是：勇士這幾個主力長人，本季上場時間都低於15分鐘。

勇士教練柯爾(Steve Kerr)很清楚勇士罩門和內線人手困境，他只能把這4-5名主要內線，不管是跳得高、運動能力出色的麥基、貝爾，擁有前鋒攻防動作的魯尼，或者是只能防守、偶而傳傳球的帕楚利亞擺上場，充分挖掘他們的能力和作用，幫助勇士打出最好的團隊。

威斯特(左)上場時間也不錯，但有驚人的效率值，是勇士在關鍵時刻才會重用的內線球員...
威斯特(左)上場時間也不錯，但有驚人的效率值，是勇士在關鍵時刻才會重用的內線球員。 美聯社
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至於最老最實在最穩定，球技和攻守能力最好的37歲威斯特，柯爾用在第二、四節決勝期，把威斯特的經驗、功力、球技、智慧用到極致。

面對今年季後賽的嚴苛考驗，柯瑞第一輪季後賽還無法歸隊，第二輪能不能回來一切未明，柯爾對媒體說明他季後賽內線的用人和原則。柯爾說：「帕楚利亞、麥基、魯尼對球隊季後賽非常重要，他們必須適應可能先發，也可能不會出賽的狀況」。

麥基(中)之前在其他球隊時，常成為教練的頭痛人物以及球迷的笑柄，但他卻能融入勇士...
麥基(中)之前在其他球隊時，常成為教練的頭痛人物以及球迷的笑柄，但他卻能融入勇士隊的戰術之中並且打出信心，突顯柯爾人盡其才的用兵能力。 美聯社
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「我們需要所有的中鋒，每一個人都會在季後賽扮演重要角色，這對他們來說都不是容易的事，他們可能先發，也可能不會上場，我已經告訴他們，這就是球隊現況和季後賽狀況，我們必須為每一種對位和狀況做好準備」。柯爾說明他在季後賽如何用人的調度原則。

勇士優勢在球星柯瑞、杜蘭特、湯普森、格林組合，但更強在教練的組合、用人智慧的執教能力。老實說，勇士手裡這4-5名主戰內線丟在自由球員市場上，還真沒有人要，老的老，慢的慢，怪的怪，菜的菜，矮的矮，但在柯爾手裡，這幾名內線都必須扮演「天降神兵」，打先發要做出最大貢獻，替補要展現立即功能，當奇兵要能打出奇襲效果和效率，幫助團隊變得更好。

善守者，藏于九地之下；善攻者，動于九天之上。故能自保而全勝也。柯瑞因對手強弱陣形...
善守者，藏于九地之下；善攻者，動于九天之上。故能自保而全勝也。柯瑞因對手強弱陣形不同，在長人的調動上因人制宜，讓勇士攻守戰力發揮最大功效。 美聯社
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如果你是教練，你必須要聽懂，看懂，讀懂柯爾的用人智慧和調度，把手裡的人才天賦最大化，這是教練能力，也是比戰術、訓練更重要的執教元素。

如果你是球迷，你必須要理解勇士的漏門和困境，勇士有很多優勢和特色，但勇士的罩門同樣不小，很可能被打穿，需要教練用智慧和用人去彌補、填滿。

勇士柯爾

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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