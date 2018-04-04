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NBA／詹姆斯飆27分退暴龍 改寫布萊恩得分紀錄

2018-04-04 11:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯全場進帳27分10籃板6助攻，成為史上球員在生涯第15個球季以後的單季最高...
詹姆斯全場進帳27分10籃板6助攻，成為史上球員在生涯第15個球季以後的單季最高得分。 美聯社
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克里夫蘭騎士在今天出戰多倫多暴龍的比賽中，靠著詹姆斯（LeBron James）全場進帳27分10籃板6助攻，加上老將卡德倫（Jose Calderon）也有個人本季新高的19分進帳，以112：106擊敗暴龍、收下4連勝，詹姆斯也在本場比賽後超越前湖人球星布萊恩（Kobe Brayant），成為NBA史上在個人生涯第15季以上的單季最高得分紀錄保持人。

即使早已取得季後賽資格，但本季至今仍未曾以全員健康陣容出賽的騎士，仍把握例行賽最後幾場比賽磨合陣型，在今天出戰暴龍的比賽中，詹姆斯與卡德倫在首節就火力全開，兩人在該節合計拿下21分，率領騎士取得4分領先優勢。

下半場騎士一度在多點開花的攻勢下，將差距擴大到14分，雖然暴龍隨後在一哥德羅展（DeMar DeRozan）領軍下於第3節結束前追到8分差距，但末節詹姆斯再度挺身接管戰局，率隊打出9：2的攻勢奠定勝基，最終以6分差距收下4連勝。

詹姆斯今天拿下全場最高的27分，這也讓他以單季得分2138分超越布萊恩在2012-13球季的2133分，成為史上球員在生涯第15個球季以後的單季最高得分。

對於球隊在主控希爾（George Hill）和主帥泰隆魯（Tyronn Lue）缺陣的情況下拉出4連勝，詹姆斯說：「我認為我們過去幾周的表現正在不斷提升中，而且我們的陣容已經慢慢康復，如果我們可以延續這樣的表現，並等待希爾和泰隆魯歸隊，就來看看會發生什麼事情吧。」

而近來在球隊傷病問題不斷下扮演救火隊的卡德倫，在談到今天的個人表現時說：「今天得到很多的投籃機會，這是對手給我的機會，他們一開始就放我投，而我也利用了這點。」

詹姆斯史詩級賽季再寫新紀錄

【NBA台灣／udn記者陳元廷／綜合外電報導】

騎士前鋒詹姆斯（LeBron James）今日面對暴龍攻下全場最高27分，不但率領球隊擊敗目前分區龍頭，更將本季累計得分推進至2138分，正式超越布萊恩（Kobe Bryant）在2012-2013年賽季攻下2133分，打破史上球員生涯第15個賽季之單季得分紀錄。

歷史上，從生涯第15個賽季到退役賽季，僅有3位球員分別在4個賽季曾在單季得分超過2000分，分別是本季的詹姆斯的2138分、2012-2013年賽季的布萊恩的2133分、1999-2000年賽季的馬龍（Karl Malone）的2095分和2010-2011年賽季的布萊恩的2078分

詹姆斯本季至今依然維持全勤紀錄，騎士賽季目前還剩4場比賽，很有機會締造生涯首次整季全勤紀錄，也將續寫史上生涯第15個賽季之單季得分紀錄。

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