NBA／灰狼巴特勒將歸隊：我想要打進季後賽

2018-04-04 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



巴特勒即將歸隊，期盼幫灰狼奪下睽違13年的季後賽門票。 美聯社 分享 facebook

仍在為西區季後賽席次卡位的明尼蘇達灰狼，球隊明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）在因為膝傷連續缺席16場比賽後，傳出近期內就能歸隊的好消息，希望幫助灰狼爭取到睽違13年的季後賽門票。

灰狼在今天所有比賽開打前，以44勝34敗暫居西區第7名，不論是距離第9名的金塊或是第4名的馬刺，都僅有2場以下的勝差，讓灰狼必須在例行賽最後4場比賽中全力求勝，才有機會保住季後賽門票或是爭取到更有利的季後賽席次，尤其是後天與金塊之戰，可能成為決定灰狼命運的關鍵戰役。

而灰狼明星後衛巴特勒自從2月底因膝傷缺陣16場比賽後，他在今天球隊練球後透露已經離歸隊不遠：「為了得到這樣的結果你必須冒險，我已經做好這樣的準備了，我想要打進季後賽，我還想繼續打球，我不會說自己是球隊挺進季後賽的唯一理由，但我認為如果我在，這機率會高一些。」

巴特勒將在明天再度接受醫療團隊檢查與評估，確定進一步的歸隊日程，在他缺陣期間灰狼僅打出8勝8敗的5成勝率，尤其在前一場與爵士之戰以24分差距慘敗後，讓爵士爬升到西區第6名，巴特勒說：「我們必須打得更難纏一點，就像是一隻餓了的狗一樣，有些球隊在面對我們時予取予求，我並不喜歡這樣。」