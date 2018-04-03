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NBA╱華頓盯膝傷鮑爾 要湖人健康到賽季結束

2018-04-03 13:26世界日報 編譯組／綜合報導

鮑爾(右)與湖人教頭華頓。 美聯社
鮑爾(右)與湖人教頭華頓。 美聯社
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今年NBA球季即將進入尾聲，湖人隊期盼球隊健康的完成賽季，對於左膝受傷的鮑爾（Lonzo Ball）保持謹慎態度。

在30日（周五）對戰密爾瓦基雄鹿隊（Milwaukee Bucks）之後，湖人隊只剩下七場球賽，球隊和總教練華頓（Luke Walton）認為，在賽季結束前，球員的目標是保持休賽期間的健康。

華頓說：「我們希望能完整健康的完成賽季，替季後賽增添動力。」他說：「但我們顯然在季後賽中被淘汰出局，且我們是一支年輕球隊，我們知道休賽期對我們而言有多重要，也希望球隊能健康的度過季後賽。」

這也是為什麼球隊對左膝瘀傷的鮑爾格外關注，因他在28日迎戰達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）中受傷。他在30日對戰密爾瓦基雄鹿隊中缺賽，華頓也明確表示，不會急著要他回到球場。

華頓說：「我們不確定是因我們希望鮑爾能確保他感覺良好，且充滿自信」，「因此，對他來說他在跟訓練員交談時會感覺舒服，也幫助他得到充分治療，解決問題，訓練員也會讓我們知道鮑爾何時能回到球場。」

30日的缺賽，是鮑爾因為受傷缺賽的第23場比賽，這23場缺賽的教訓，讓他學會在季後賽如何保持專業與健康。

華頓說；「這是很好的學習機會，你可看到整個NBA球季的樣貌，這就是為什麼很少有球員在整個賽季82場球賽中，上場時間都能很長，這對身體來說並不容易。因此，我認為這對鮑爾來說是很好的機會，讓他在休賽期間能變得更強壯，繼續維持體重與貢獻自己力量。」

而上周五與雄鹿隊的比賽，華頓也看到曾一起並肩作戰的雄鹿隊教練Joe Prunty。華頓說，Prunty曾協助他在聖地牙哥高中隊指導球員，當時大家相處愉快。華頓稱讚Prunty是一位容易交談的人。

雄鹿隊今年1月解雇Jason Kidd後，Prunty本賽季成了雄鹿隊總教練。

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