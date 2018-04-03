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NCAA男籃／迪文森佐扮奇兵 維拉諾瓦3年摘2冠

2018-04-03 12:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

迪文森佐(左)帶領維拉諾瓦大學奪得NCAA冠軍。 美聯社
迪文森佐(左)帶領維拉諾瓦大學奪得NCAA冠軍。 美聯社
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3年內兩度闖進NCAA一級冠軍賽的維拉諾瓦大學，今天在出戰密西根大學的比賽中，靠著板凳出發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）全場狂飆31分，最終以79：62拿下校史第3冠軍。

這場總冠軍賽被視為一場矛與盾之爭，尤其是在四強賽全場投進18記三分球，寫下四強賽新歷史紀錄的維拉諾瓦，被看好將以兇猛的攻擊火力拿下冠軍，而比賽也吸引超過6萬7000名球迷進場，見證兩隊史上第二度在冠軍賽碰頭。

不過上半場維拉諾瓦在前9次三分球出手中僅命中1球，一度落後7分，直到上半場第11分鐘，維拉諾瓦板凳暴徒迪文森佐挺身而出，率領球隊打出一波16：5的反擊逆轉戰局，並且繼續擴大兩隊間差距，上半場打完迪文森佐已經拿下全場最高的18分，並幫助維拉諾瓦取得9分領先優勢。

下半場密西根不僅無法在防守端壓制住維拉諾瓦與迪文森佐的猛攻，在進攻端也打得綁手綁腳，讓雙方差距一度擴大到22分，最終維拉諾瓦就在迪文森佐全場31分，布里奇斯（Mikal Bridges）也有19分帶領下，以17分差距收下近3年來第2座冠軍，以及隊史第3座冠軍。

維拉諾瓦在四強賽加上冠軍賽合計投進28顆三分球，已寫下NCAA四強賽紀錄，其中拿下四強賽最傑出球員獎（MOP）的迪文森佐，也成為繼1989年傳奇射手萊斯（Glen Rice）後，首位在冠軍賽拿下至少30分並投進5顆三分球的球員。

從高中時期就被稱為「德拉瓦州的喬丹（Michael Jordan）」的迪文森佐，對於在關鍵一戰寫下個人生涯新高的31分幫助球隊奪冠，他說：「我跟隊友日以繼夜的苦練才能站在這個頒獎台上，這是個莫大的光榮，今天就是一個美夢成真的一刻。」

維拉諾瓦大奪冠。 美聯社
維拉諾瓦大奪冠。 美聯社
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