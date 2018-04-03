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NBA／MVP明朗化 柯瑞、杜蘭特看好哈登獲獎

2018-04-03 10:32聯合報 記者劉肇育╱即時報導

火箭隊哈登。 美聯社
火箭隊哈登。 美聯社
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NBA例行賽邁入尾聲，各個年度獎項競爭逐漸明朗化，其中率領休士頓火箭打出隊史例行賽最佳戰績的「大鬍子」哈登（James Harden），就被金州勇士兩名競爭者柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）點名將拿下個人生涯首座年度MVP。

哈登在本賽季繳出平均30.6分8.8助攻5.4籃板的亮眼表現，不僅數據沒有受到保羅（Chris Paul）加盟的壓縮，兩人間反倒產生良好化學效應，成為火箭打出隊史例行賽最佳戰績的主因。

而哈登的好表現與球隊優異戰績，不僅讓他在聯盟MVP排行榜上領跑，還讓兩名競爭者勇士柯瑞和杜蘭特都預測，今年將由哈登抱回獎座，柯瑞說：「每年你都可以透過MVP競賽的故事而有所收穫，而今年你可以看到哈登整年都保持領先，他讓休士頓不斷維持高水準的發揮，自己的表現也達到一個新的層級，這讓與他們比賽變成是一件有趣的事情，我認為他會在投票中勝出。」

柯瑞強調，雖然本季紐奧良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）、克里夫蘭騎士詹姆斯（LeBron James）也有驚人的表現，勇士如果撇除傷病因素也將會很好，「但這就是一個才華洋溢的聯盟，很多球員都打出歷史性的表現，所以你幾乎不能犯錯，我仍認為哈登將是領跑者。」

而昔日「雷霆三少」僅剩下哈登尚未奪得年度MVP肯定，前隊友杜蘭特也直白的表示，「今年該輪到他了，我記得過去曾在體育館擊敗衛斯特布魯克（Russell Westbrook），也記得早上6點與哈登一同練球，當時我們每天聚在一起就是為了打好每一場球、想要拿出最好表現，如果你對於比賽一點都不在意，你是不可能拿下MVP的。」

哈登柯瑞勇士
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