NBA／拓荒者提前鎖定季後賽 里拉德：感覺不錯

2018-04-02 16:30 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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拓荒者先發5人今天得分均達兩位數，在主場以113比98輕取灰熊。由於灰狼和鵜鶘皆輸球，拓荒者成為火箭和勇士之後，西區第3支取得季後賽資格的球隊。

目前拓荒者戰績48勝29敗，有機會繼2014-15年後再度取得單季50勝，同時他們領先第4名的馬刺有3場勝差，很有可能以第3名之姿前進季後賽。在季前預測中，並沒有太多人會認為拓荒者可以搶進到西區前3名。

談到球隊下半季的出色表現，里拉德（Damian Lillard）說：「我們本季變得更好的原因是，我們彼此依賴，傳更多的球，在進攻端打出執行力，大家有了更多能量，出現更多投籃機會，我認為這讓我們變得更好了。」

對於提前鎖定季後賽，里拉德也表示這種感覺很棒。「以往我們都要打到最後才能確定季後賽，所以今年球季能夠早早鎖定，這讓我感覺很不錯。」

里拉德今天得到27分9助攻，麥凱倫（CJ McCollum）拿下20分9助攻，阿米努（Al-Farouq Aminu）17分10籃板，透納（Evan Turner）17分，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分8籃板。

灰熊陣中以布魯克斯（Dillon Brooks）的28分為最高，塞爾頓（Wayne Selden Jr.）17分。