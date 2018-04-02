NBA／杜蘭特29分領軍 勇士賞太陽15連敗

2018-04-02 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



杜蘭特上籃。 美聯社 分享 facebook 克服上半場14分落後，勇士隊今天在杜蘭特（Kevin Durant）29分、11籃板和8助攻領軍下，以117：107擊敗太陽隊，賞給對手隊史最長的15連敗。

太陽是聯盟「爐主」，也是本季唯一勝場數還沒到20勝的隊伍，但今天在兩大得分手布克（Devin Booker）和華倫（T.J. Warren）缺陣下碰衛冕軍勇士，上半場一度取得14分領先，但勇士在半場打完先將差距縮小到58：59，第三節在杜蘭特、格林（Draymond Green）和庫克（Quinn Cook）外線開火下再拉出17：2攻勢，才成功止住主場3連敗。

除中斷2014年1月至今的最長主場連敗，勇士今天也有另一個好消息，昨天出戰國王隊重摔離場的後衛麥考（Patrick McCaw），經過初步檢查沒有結構性損傷，今天已經出院，周五將進行複診。

昨天左手指骨折復出的射手湯普森（Klay Thompson），「背靠背」出賽攻下23分，庫克和格林今天也各有19分和13分，格林另傳出12次助攻，聯手助教頭柯爾（Steve Kerr）收下執教第263勝，追平戈特利伯（Eddie Gottlieb）並列勇士隊史第3，僅次於阿特里斯（Al Attles）的394勝以及尼爾森（Don Nelson）的422勝。

太陽除少了2位得分好手，禁區主將錢德勒（Tyson Chandler）也缺陣，班德（Dragan Bender）雖繳出14分、11籃板，豪斯（Danuel House）也贊助生涯新高16分，球隊仍吞下和勇士的對戰14連敗。