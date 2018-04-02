NBA／雷納德紐約復健 波總：他不是去看百老匯

2018-04-02 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



馬刺隊波波維奇教頭。 美聯社 分享 facebook 馬刺隊球星雷納德（Kawhi Leonard）到底何時能歸隊？不時就會被問到相關問題的「黑衫軍」教頭波波維奇（Gregg Popovich）今天表示，只有雷納德和他的專屬團隊才有答案。

雷納德上周前往紐約復健，隨行的是他所屬團隊的醫生。波波維奇今天率隊挑戰火箭隊前說：「我不知道他的感覺如何，他和他的團隊會決定何時能復出，如果我知道，他就會在這裡了，當他們認為準備好了，那他就要復出了。」

例行賽已進入尾聲，雷納德狀況卻仍未明，本季他僅出賽9場，自1月14日主場擊敗金塊隊後就再沒出賽紀錄；上周是他第二度到紐約治療，第一次是在2月明星賽前，當時他在紐約3待了周，除為傷處做進一步諮詢，並在全國籃球協會總部體育館訓練。

雷納德仍希望在例行賽就能歸隊，球隊今天以100：83擊敗西區龍頭火箭後，例行賽只剩下5場比賽。

波波維奇提到，雷納德一直努力想重返陣容，「當然這是他（去紐約）的目標，希望狀況能好轉，這也是他一直在做的事，就是復健。」波波維奇還展現了他的「波氏幽默」，並且反問：「不然，他是去看百老匯演出或是其他事的嗎？」

馬刺擊敗火箭後，戰績來到45勝32敗，連19季勝場數至少19勝以上寫下聯盟最長紀錄；不過目前馬刺和緊追在後的灰狼隊和雷霆隊也僅有1場差距，和鵜鶘隊及爵士隊只有1.5場勝差，最後5戰仍要全力搶勝，確保能帶著主場優勢迎接季後賽。