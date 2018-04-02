NBA／沒有安比德的日子 76人擒黃蜂收10連勝

2018-04-02 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



西蒙斯。 美聯社 分享 facebook 雖然少了明星中鋒安比德（Joel Embiid），76人隊的連勝腳步卻沒因此停歇，今天在後衛西蒙斯（Ben Simmons）20分、15助攻外帶8籃板領軍下以119：102擊敗黃蜂隊，15年來的最長10連勝到手。

不只創下2003年迄今的最長連勝，76人今天團隊傳出36次助攻，寫下連9場助攻數超過30次的隊史新猷，「分享球」的方式讓今天轟下22分的射手貝藍利（Marco Belinelli）頻頻點頭。

「我們在場上有很多樂趣，這對我們真的很重要。」板凳出發攻下全隊最高22分的貝藍利，今天10投只失手1次，「當然，我們很想念安比德在防守端的威力，但我們也知道每個人必須武裝起來，在攻守兩端都更積極，打得更團隊。」

安比德上周和隊友相撞，造成左眼眶骨折還有腦震盪症狀，昨天他已經進行手術，約要兩周才能歸隊，確切的復出時間表球團還沒答案。

76人在首節還以1分落後黃蜂，靠著第二節32：22攻勢超前；黃蜂在第三節一度追到71：72，但76人馬上回敬14：0攻勢，第四節更一度將差距擴大到20分，快意收下10連勝。

季後賽門票已到手，76人目標是在例行賽結束前盡量提高排名，教頭布朗（Brett Brown）提到，球隊目前處於很好的狀態，「我們想要更多，我們也知道在安比德缺陣下，防守端應該要做得更好。」目前76人戰績46勝30敗已追上東區排名第3的騎士隊，布朗強調，球隊會繼續為季後賽享有主場優勢的目標努力。

76人射手瑞迪克（J.J. Redick）也射下20分，搭配柯文頓（Robert Covington）的17分、11籃板；黃蜂以基德‧吉爾克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）和蒙克（Malik Monk）各16分最佳，中鋒哈沃德（Dwight Howard）只上場26分鐘就繳出10分、10籃板，連續13場繳出「雙10」，無奈球隊仍吞下3連敗。