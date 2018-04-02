傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

勇士流年不利，不但主力球員輪流受傷，現在連板凳區也跟著倒楣，最新一位傷兵是替補球員麥考。 美聯社 分享 facebook

勇士衛冕之路，因為太多主力傷病，靈魂球星柯瑞季後賽第一輪無法健康歸隊，重要替補後衛麥考又摔出重傷，歸期不定，失去季後賽所有主場優勢，勇士戰力和衛冕實力蒙上很大陰影。

其實看完最近一個月的比賽，如果你夠細心，並不需要太擔心勇士的戰力，只要柯瑞可以在第二輪健康歸隊，核心主力都很健康，這支勇士還是最「嗆」的衛冕軍。季後賽前3-4月這兩個月期間，勇士因為四大球星都意外長期傷停，反而養出前鋒魯尼+後衛庫克兩名板凳奇兵，這樣的收穫和陣容深度被低估了。

基本上勇士季後賽主戰陣容是：前鋒杜蘭特+格林，後衛湯普森+柯瑞，中鋒是麥基+帕楚利亞，主要替補是威斯特+李文斯頓+伊古達拉，奇兵是楊恩+貝爾。這套11人輪換是勇士教練柯爾的輪換主體，只要全員健康，基本上勇士戰力和陣容深度還是很安全。

勇士不再只是四大球星的球隊，經過大量的傷兵考驗之後，其他球員也培養出打硬戰的經驗與實力。 美聯社資料照片 分享 facebook

過去一個月勇士因為大範圍傷病，尤其是四大核心球星在兩周內同時傷停，無法上場，意外養出另外兩個板凳奇兵庫克和魯尼。這兩人在季後賽很可能會管大用，成為勇士衛冕路上最好的哼哈二將。

庫克就甭說了，他是三月分勇士最大驚奇，他己經連續九場比賽打出得分至少兩位數的表現，三月分場均13.2分、3.1助攻，三分球命中率4成09。這名從NBA 發展聯盟打上來的「驚喜」仍在成長，他的出色速度、穩定精準外線和進步空間，都讓勇士可以整合團隊，在柯瑞歸隊之前彌補外線缺口和得分火力。

庫克(中)頂替柯瑞暫時成為勇士的先發後衛，經過非常多高強度的比賽，讓他的球技快速成長。 美聯社 分享 facebook

23歲、206公分前鋒魯尼表現也令人驚艷，他連續九場比賽上場時間都超過20分鐘，場均貢獻6.6分、6籃板，投籃命中率五成，抄截多於失誤，協防出色，進攻增加信心，他能讓勇士內線、側翼鋒線都有另一個更好選項。如果先發大前鋒格林太矮，有對位和犯規麻煩，魯尼可以派上用場。如果威斯特和帕楚利亞有體力和犯規問題，魯尼也可以扛一扛，萬一杜蘭特這個點有犯規和對位狀況，魯尼上場會讓勇士和杜蘭特取得更有利對位優勢。

魯尼的角色能活絡勇士的陣容和調度，他隨時都能擺進柯爾的輪換陣容，不管勇士是打大個子陣容還是小個子快速跑轟，要鞏固禁區防守+籃板，還是提升內線高度，魯尼是個多功能替補，這個棋子兼容性和組合非常高。

魯尼(左)上場時間提升之後逐漸脫魯，已經連8場有送出火鍋，而且得分、籃板也均有佳作，成為勇士近來的一大驚喜。 美聯社 分享 facebook

很多球迷總會問我：「為什麼對勇士衛冕還是有信心」？勇士的板和陣容深度意外在3-4月養出一個庫克，增加一個魯尼，讓勇士在柯瑞回歸後變得更加可怕。任何球隊一旦遭遇主力或核心球星傷停，季後賽競爭力都會出現落差，勇士也不例外，但只要柯瑞和杜蘭特健康，這支勇士仍是聯盟最好的球員。

魯尼+庫克，勇士就是有辦養出奇兵，充分挖掘板凳潛能，這也是塞爾蒂克和馬刺的特色，更是雷霆和灰狼始終無法成為爭冠球隊的主因。