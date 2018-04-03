波瀾再起為哪樁？ 細數馬刺本季流言

2018-04-03 15:15 NBA台灣 Anfernee



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從當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在季前訓練營無預警進入傷兵名單並宣佈歸期未定之後，20年來強盛如一的黑衫軍馬刺本季就註定跌跌撞撞。

如果沒有特別追馬刺消息的朋友，整季看下來可能會有個想法：這是過去我們熟知的那支團隊至上、全隊一心、絕少場外負面消息的團隊嗎？

事實上，今年的馬刺確實在場內外都遇到一些麻煩，但在處理場外事務上，這支擁有堅實球隊文化的鋼鐵勁旅或許也沒有一般球迷和媒體所認知的那麼不堪一擊。

最早開始傳出流言蜚語是12月初，開始有媒體報導「雷納德和球隊保持距離」，來對應馬刺對他的傷勢交待不清和遲遲未能表態何時回歸，此文一出讓馬刺總經理布福德（R.C. Buford）罕見親自在媒體上回應沒這回事；而被點名的雷納德舅舅也出面否認，這次的傳聞在12月中雷納德復出之後暫時平息，然而故事的篇章還長得很。

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雖然球隊對雷納德保護周到，從15分鐘開始慢慢加長上場時間，打一場至少休兩天的頻率，但雷納德還是在打了9場之後回到傷兵名單，再次進入歸期未定的狀態。而這一休，就從1月一路休到現在還沒有回來的消息，各種流言也都因著他的傷勢反覆而出現。

首先是明星賽後爆出他到紐約尋求醫療第二意見，並在球員工會總部復健的消息，緊接著又傳出這次傷停是他個人要求，球隊隊醫的診斷狀況是可以上場的。這次的消息在明星週末刊出，確實讓不少球迷大感意外。

不過，這樣的情節只能顯示出雷納德的傷勢確實複雜，而無法證明他和球隊有嫌隙。他去紐約就診和復健的時間正好是馬刺的客場之旅，在球隊回到主場出賽時，也看到他回到聖城練習和觀賽。

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不過，只要他一天不上場，媒體的捕風捉影就接連不斷，而隨著賽季進入最後階段，雷納德究竟會不會歸隊也成了越來越多人關注的焦點。主帥波波維奇（Gregg Popovich）得不時面對媒體關於他的問題，後來老人家索性發出大絕，用一句「如果他本季能回來的話我會很驚訝」做結，此話一出自然又掀起萬丈波瀾。

馬刺本季戰績載浮載沉，在二月底一波連敗低潮之後，甚至一度跌出季後賽名單，20年來首次在明星賽後還在八強外。此時主將傷情不明，如果真的報銷，自然非同小可。以吉諾布里（Manu Ginobili）為首的多位球員也頻頻被詢問，從回答的內容中隱隱透露出，雖然雷納德會參與練球，但隊友們對他的情況也不甚明瞭，甚至需要透過媒體報導來掌握他的傷勢狀況。

在三月中主場擊敗灰狼後，馬刺召開了一次只有球員們參與的會議。名為集會，但不過就是一次5到10分鐘的討論，球員們詢問雷納德的復原情況並且給予支持，以避免繼續因為媒體風聲而誤導。

說來諷刺，這場為了釐清實況而產生的聚會，卻依舊被有心媒體見縫插針地報導為「一場緊張且充滿情緒的會議」。如果只能吸收主流媒體的片面資訊，難免會認為馬刺在團隊內部出了很大的問題。

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不可諱言地，對這支習慣贏球的強權而言，要面對一段勝少敗多的處境是非常艱難的，球季末段必須為了季後賽席次而拚死一戰的經驗更是罕見。

近期挾著主場威能，馬刺在9場比賽中奪得7勝，包括擊敗強敵雷霆，讓馬刺在形勢混亂的西區4到8名之爭中，搶佔到第4名。儘管頭號大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）出現膝蓋受傷的狀況，但在例行賽還剩6場的情況下，馬刺若能穩住幾場勝仗，還是有望達成連續21年進入季後賽的成就。

走過20年最艱困的一個賽季，這支屹立不搖的德州勁旅會以何種方式結束今年球季，勢必也會是受人矚目的話題。