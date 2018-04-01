NBA／突破50年魔咒 火箭首度戰績全聯盟第一

2018-04-01 14:52 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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隨著暴龍今天輸球，火箭在例行賽還剩下6場比賽的情況下，提前鎖定聯盟龍頭，這也是火箭隊史第一次拿到例行賽全聯盟第一的戰績。在這之前，火箭已經連續50個賽季沒有拿過全聯盟首位，是史上第2長的紀錄，僅次於老鷹的連續68個賽季。

上季在季後賽第二輪飲恨的火箭，2017年暑假大刀闊斧，不僅迎來頂級控衛保羅（Chris Paul），還先後引進塔克（P.J. Tucker）、巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）等功能型綠葉；而在球季中，火箭仍不忘補強，簽下格林（Gerald Green）、強森（Joe Johnson）兩位具經驗的球員，全隊陣容深度大幅提升，而以往總被詬病的防守也有效改善，讓火箭一舉成為攻守兼備的勁旅。

儘管季初火箭曾面臨主力傷兵的麻煩，不過全隊在戰術融合上沒有遇到太久的陣痛期，在圍繞著以哈登（James Harden）和保羅為首的體系，火箭逐漸打出自信，每場淨勝分高達9.3分，居聯盟第一。

火箭在今年球季先後出現14連勝、17連勝、11連勝（延續中）的連勝氣勢，成為史上第6支單季3度至少10連勝的球隊。

在排名確定後，火箭接下來勢必會針對季後賽進行一些戰術上的調整演練，以及控制球員上場時間，避免出現意外受傷的情況。

值得注意的是，火箭之後將會對上馬刺、巫師、拓荒者、雷霆這4支季後賽球隊，勝負也將牽動整個排名狀況，特別是西區4到8名之爭。火箭會用什麼樣的態度去迎接這幾場比賽，或許也是可以觀察的重點。