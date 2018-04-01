NBA／湯普森傷後復出 杜蘭特領軍勝國王

2018-04-01 14:50 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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對勇士球團來說，或許會希望今天的比賽只是一場愚人節的玩笑。

在作客沙加緬度的比賽中，勇士迎接湯普森（Klay Thompson）的復出，但沒想到替補後衛麥考（Patrick McCaw）卻在第三節出現嚴重受傷，被擔架抬出場。勇士最終以112比96輕取國王，終止3連敗，但全隊臉上卻是看不見笑容，現場主播也形容這是一場「寂靜的勝利」。

麥考是在第三節快結束前因為一次上籃和卡特（Vince Carter）發生身體接觸，導致失去重心整個人重摔倒地，這突如其來的受傷，讓比賽為之中斷。而在經過10幾分鐘的緊急處理，最後用擔架將麥考抬出球場。球迷起立為麥考加油打氣，勇士和國王兩邊球員也圍在一起共同為麥考祈禱。

對於這波攻守結果相當懊惱自責的卡特，隨後被判1次一級惡意犯規，在杜蘭特罰球命中後，勇士已經取得超過20分的領先。

杜蘭特（Kevin Durant）此役拿下27分10籃板5助攻，傷後復出的湯普森則有25分的表現，19投10中的命中率也十分出色。格林（Draymond Green）拿下8分9籃板7助攻，庫克（Quinn Cook）得到10分3籃板3助攻。

國王陣中以希爾德（Buddy Hield）的19分為最高，福克斯（De'Aaron Fox）15分8助攻。

勇士本季客場戰績27勝10敗，根據統計，勇士成為史上第一支連續4個賽季至少在客場拿到27勝的球隊。勇士在2014-15年是客場28勝、2015-16年是客場34勝、2016-17年則是客場31勝，勇士本季還剩下4場客場比賽。