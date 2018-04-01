NBA／勇士球員控制不了情緒 成衛冕不利因素

2018-04-01 12:56 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ╱屋崙報導



杜蘭特。 世界日報 分享 facebook

金州勇士（Golden State Warriors）3月29日輸給密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）後已篤定居西區第二，與榜首無緣。剩餘七戰即使全勝，賽季也不過61勝，創下四年來最差戰績。更讓人擔心的是，剛傷癒復出的杜蘭特（Kevin Durant）半場前不滿吹罰，對裁判罵髒話，連吃兩個技術犯規被驅逐出場。他賽季五次被驅逐，高居聯盟榜首。還有14次技術犯規，為聯盟第三。根據規則，再差兩次就自動停賽一場。

不止杜蘭特，向來大嘴巴的格林（Draymond Green）也身背15次技術犯規，距離停賽還有一次。球場上幾乎所有技術犯規都是情緒激動，和裁判爭執造成。季後賽兩周後開打，在柯瑞（Stephen Curry）因傷鐵定缺席首輪的情況下，勇士球員的壞脾氣可能再次在比賽中發作，導致兩名核心球員領到技術犯規而缺陣，成為季後賽衛冕征程的攔路虎。

賽後記者會關注比賽結果的記者很少，因為勇士缺兵少將，沒有展現真正實力，勝負不足為慮。記者提問的火力，全集中在杜蘭特的技術犯規與驅逐出場上面。

杜蘭特。 世界日報 分享 facebook

杜蘭特向前看 「我想上場」

杜蘭特雖然笑言要往前看，但不想過多糾結於此一問題，多數回答匆匆帶過。他說，上籃時被犯規，但裁判沒有吹罰，所以告訴裁判自己的想法，結果被趕出場。「攻擊籃框被侵犯，這是簡單的吹罰，也是我在場上第二次覺得該吹哨。」

當有媒體詢問是否擔心季後賽被驅逐時，杜蘭特不開心地說 ：「我可不願意未來還被趕出場，我想上場，我想打完比賽。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，杜蘭特說出那個神奇的字眼（the magic word）。對於球隊是否過於情緒化，柯爾極力否認。他說，有那麼一刻杜蘭特感覺很沮喪，比賽中他打得不好，所以罵出聲。「但我不認為整個球隊情緒化。只是覺得我們有太多失誤，球員遭遇驅逐，球隊失去原有風格，在第二節已經脫離對比賽的掌控。」

雖然總教練對情緒化的評論不太贊同，但勇士暴脾氣的後果卻有目共睹。目前格林技術犯規為聯盟第一，杜蘭特第三，本球季驅逐數超過此前十年職業生涯總和。就連一直被視為乖寶寶的柯瑞也背著兩次技術犯規，一次驅逐。有一次勇士客場對陣曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），他不滿吹罰，暴怒之下甩掉牙套，最終和杜蘭特均被驅逐。

球員情緒化有多大影響？回想2015-2016球季勇士和騎士（Cleveland Cavaliers）總冠軍賽第四場，騎士球星詹姆斯（LeBron James）跨過格林，他揮拳擊打詹姆斯下體。被升級為一級惡意犯規，再加上格林此前季後賽的惡意犯規前科，導致自動禁賽一場。騎士因此拿下勇士主場的天王山之戰，最終連下三城，首次在總冠軍賽史上1比3落後逆轉奪冠，讓勇士震古爍今的73勝成為笑柄。