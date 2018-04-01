親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

昔獲保險「行銷王」獎 女吸毒後離婚睡藥頭

NBA／勇士球員控制不了情緒 成衛冕不利因素

2018-04-01 12:56世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

杜蘭特。 世界日報
杜蘭特。 世界日報
分享

金州勇士（Golden State Warriors）3月29日輸給密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）後已篤定居西區第二，與榜首無緣。剩餘七戰即使全勝，賽季也不過61勝，創下四年來最差戰績。更讓人擔心的是，剛傷癒復出的杜蘭特（Kevin Durant）半場前不滿吹罰，對裁判罵髒話，連吃兩個技術犯規被驅逐出場。他賽季五次被驅逐，高居聯盟榜首。還有14次技術犯規，為聯盟第三。根據規則，再差兩次就自動停賽一場。

不止杜蘭特，向來大嘴巴的格林（Draymond Green）也身背15次技術犯規，距離停賽還有一次。球場上幾乎所有技術犯規都是情緒激動，和裁判爭執造成。季後賽兩周後開打，在柯瑞（Stephen Curry）因傷鐵定缺席首輪的情況下，勇士球員的壞脾氣可能再次在比賽中發作，導致兩名核心球員領到技術犯規而缺陣，成為季後賽衛冕征程的攔路虎。

賽後記者會關注比賽結果的記者很少，因為勇士缺兵少將，沒有展現真正實力，勝負不足為慮。記者提問的火力，全集中在杜蘭特的技術犯規與驅逐出場上面。

杜蘭特。 世界日報
杜蘭特。 世界日報
分享

杜蘭特向前看 「我想上場」

杜蘭特雖然笑言要往前看，但不想過多糾結於此一問題，多數回答匆匆帶過。他說，上籃時被犯規，但裁判沒有吹罰，所以告訴裁判自己的想法，結果被趕出場。「攻擊籃框被侵犯，這是簡單的吹罰，也是我在場上第二次覺得該吹哨。」

當有媒體詢問是否擔心季後賽被驅逐時，杜蘭特不開心地說 ：「我可不願意未來還被趕出場，我想上場，我想打完比賽。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，杜蘭特說出那個神奇的字眼（the magic word）。對於球隊是否過於情緒化，柯爾極力否認。他說，有那麼一刻杜蘭特感覺很沮喪，比賽中他打得不好，所以罵出聲。「但我不認為整個球隊情緒化。只是覺得我們有太多失誤，球員遭遇驅逐，球隊失去原有風格，在第二節已經脫離對比賽的掌控。」

雖然總教練對情緒化的評論不太贊同，但勇士暴脾氣的後果卻有目共睹。目前格林技術犯規為聯盟第一，杜蘭特第三，本球季驅逐數超過此前十年職業生涯總和。就連一直被視為乖寶寶的柯瑞也背著兩次技術犯規，一次驅逐。有一次勇士客場對陣曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），他不滿吹罰，暴怒之下甩掉牙套，最終和杜蘭特均被驅逐。

球員情緒化有多大影響？回想2015-2016球季勇士和騎士（Cleveland Cavaliers）總冠軍賽第四場，騎士球星詹姆斯（LeBron James）跨過格林，他揮拳擊打詹姆斯下體。被升級為一級惡意犯規，再加上格林此前季後賽的惡意犯規前科，導致自動禁賽一場。騎士因此拿下勇士主場的天王山之戰，最終連下三城，首次在總冠軍賽史上1比3落後逆轉奪冠，讓勇士震古爍今的73勝成為笑柄。

杜蘭特勇士格林

相關新聞

NBA／勇士湯普森歸隊止3連敗 麥考卻重摔受傷

2018-04-01 12:50

NCAA男籃／射倒堪薩斯 維拉諾瓦3年2闖冠軍戰

2018-04-01 11:12

NBA／沃爾復出擒黃蜂 巫師季後賽門票到手

2018-04-01 07:48

NBA／暴龍客場不敵綠衫軍 火箭鎖定聯盟第一

2018-04-01 11:41

NBA／今日戰績表 湯普森歸隊勇士中止3連敗

2018-04-01 12:42

邁阿密網賽／最強雙胞胎 布萊恩兄弟男雙登頂

2018-04-01 11:50

NBA／佐蒙德22分17籃板 活塞橫掃尼克

2018-04-01 11:40

NBA／愚人節前夕鵜鶘戴維斯剃眉 網友起疑心

2018-04-01 10:33

NBA／2018名人堂 基德等四大球星攜手入選

2018-04-01 10:26

NBA／安比德眼眶動刀 歸期未定

2018-04-01 07:46

NBA／第867場得分上雙 詹皇破喬丹紀錄

2018-04-01 00:00

NBA／布萊德索延長賽發飆 公鹿驚險勝湖人

2018-03-31 17:40

NBA／激勵年輕一代 詹姆斯：紀錄總是用來打破

2018-03-31 17:32

NBA／今日戰績表 詹皇紀錄夜騎士逆轉鵜鶘

2018-03-31 14:44

NBA／唐斯雙20、克勞佛飆分 灰狼排名回升

2018-03-31 14:40

NBA／米爾賽普本季新高 金塊延長賽險勝雷霆

2018-03-31 14:30

NBA／超越喬丹神級紀錄 詹皇史上第一人

2018-03-31 12:00

NBA／父母面前投進絕殺 火箭格林：小時候夢過

2018-03-31 11:24

NBA／西蒙斯第11度大三元 76人射老鷹9連勝

2018-03-31 10:56

NBA／詹姆斯改寫喬丹紀錄 準大三元逆轉鵜鶘

2018-03-31 10:31

NBA／勇士湯普森復出戰國王 先為手感差找藉口

2018-03-31 09:21

NBA／本季5度遭驅逐 KD：代表想衛冕的渴望

2018-03-31 08:57

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

浪費大半季長紅戰績 灰狼季後賽恐拉警報

2018-03-09 07:00

勇士贏球太容易 會變成收視率及票房毒藥嗎?

2018-03-09 07:00

變身四大球星綜合體 戴維斯猛如俠客、穩似鄧肯

2018-03-08 07:00

殞落中的球星 葛里芬到底怎麼了？

2018-03-06 07:00

錯過柯瑞衰敗多年 尼克這次該鎖定楊恩

2018-03-05 07:00

羅斯MVP功力雖已不再 但卻很適合勇士板凳

2018-03-02 07:00
看更多

熱門文章

MLB／44歲真的不老 一朗沒收全壘打還敲內野安

2018-04-01 08:28

NBA／勇士湯普森歸隊止3連敗 麥考卻重摔受傷

2018-04-01 12:50

NBA／激勵年輕一代 詹姆斯：紀錄總是用來打破

2018-03-31 17:32

韓職／王維中均速147.2公里 聯盟左投之最

2018-03-31 14:11

MLB／大谷首戰不慌不忙 展現大將之風

2018-03-31 16:11

NBA／2018名人堂 基德等四大球星攜手入選

2018-04-01 10:26

中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27

MLB／大谷先發對運動家 百位日媒就定位

2018-04-01 09:13

NBA／布萊德索延長賽發飆 公鹿驚險勝湖人

2018-03-31 17:40

亞運／王維中替中華隊抗韓？ 許順益：人選很多

2018-03-31 16:54

NBA／米爾賽普本季新高 金塊延長賽險勝雷霆

2018-03-31 14:30

NBA／唐斯雙20、克勞佛飆分 灰狼排名回升

2018-03-31 14:40

MLB／今日戰績表 巨人連兩天1：0完封道奇

2018-03-31 14:56

NBA／沃爾復出擒黃蜂 巫師季後賽門票到手

2018-04-01 07:48

NBA／安比德眼眶動刀 歸期未定

2018-04-01 07:46

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42

日職／巨人拿新賽季首勝 陽岱鋼慘吞3K

2018-03-31 17:07

MLB／達比修遭強襲球中腳 首戰丟5分無關勝敗

2018-04-01 11:15

NBA／暴龍客場不敵綠衫軍 火箭鎖定聯盟第一

2018-04-01 11:41

MLB／單局3盜含盜本壘 藍鳥皮拉寫紀錄

2018-04-01 10:36

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

中職／羅力7局完美表現 葉總：捕手臨場變化非常棒

2018-03-31 23:15

NBA／愚人節前夕鵜鶘戴維斯剃眉 網友起疑心

2018-04-01 10:33

MLB／迎接新球季 天使主場祭超級美食

2018-03-31 16:09

中職／猿隊克恩華麗復仇 對戰兄弟2連勝

2018-03-31 23:53

NBA／穿弟弟明星賽球衣 林書豪隔海挺林書緯

2018-04-01 09:00

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

NBA／勇士球員控制不了情緒 成衛冕不利因素

2018-04-01 12:56

NCAA男籃／阻羅耀拉黑馬旅程 密西根闖冠軍戰

2018-04-01 08:29

MLB／前田健太飆10K鎖巨人 道奇本季首勝出爐

2018-04-01 13:00

中職／5:0完封獅 悍將羅力7局「完美好投」

2018-03-31 23:50

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

中職／陳禹勳隊史留名 投出猿隊第一萬次三振

2018-03-31 22:36

SBL／陳靖寰本季得分新高 金酒取得聽牌優勢

2018-03-31 22:35

NCAA男籃／小學校逆襲 羅耀拉大學打臉選拔會

2018-03-31 15:02

成棒／亞運徵召旅外球員 教頭鎖定王維中

2018-03-31 23:57

NCAA男籃／堪薩斯vs維拉諾瓦 像冠軍前哨戰

2018-03-31 15:07

MLB／重砲熄火 洋基不敵藍鳥吞開季首敗

2018-04-01 12:24

SBL／「雙酒」4度對決 拉莫斯要扮復仇者

2018-03-31 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top