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NCAA男籃／射倒堪薩斯 維拉諾瓦3年2闖冠軍戰

2018-04-01 11:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

東區頭號種子維拉諾瓦大學和中西區頭號種子堪薩斯大學在NCAA最後4強正面對決，不料形同「冠軍前哨戰」的對抗戰局卻一面倒，維拉諾瓦上半場就投進平紀錄的13記三分球，一路壓著堪薩斯打，最終以95：79勝出，3年內2度殺進總冠軍戰，3日將和密西根大學角逐最後金盃。

維拉諾瓦開賽前7分半鐘只讓堪薩斯攻下4分，22：4領先雖被堪薩斯一波7：0攻勢縮小差距，但喊出暫停後，維拉諾瓦的外線部隊就全面啟動，從佩索（Eric Paschall）開始，布思（Phil Booth）、布里奇斯（Mikal Bridges）和布朗森（Jalen Brunson）接連開火，連7記三分球讓場邊球咪嗨翻天，也將差距再擴大到43：28。

半場結束，維拉諾瓦三分球26投13中，進球數追平NCAA最後4強記錄，並取得47：32優勢；下半場堪薩斯雖一度追到57：71，但仍檔不住維拉諾瓦的兇猛外線，最終東區代表就以16分差距再闖最終戰。

不只半場三分球數追平紀錄，維拉諾瓦今天也創下另項聯盟三分球紀錄，全隊今天三分球40投18中，除創隊史新猷，本季累積三分球進球數更達454記，超越2006到07球季由維吉尼亞軍校締造的442記。

日前剛獲美聯社大學男籃年度最佳球員的布朗森，今天投進3記三分球在內的18分，佩索三分球5投4中轟下24分，斯皮爾曼（Omari Spellman）也有15分、13籃板「雙10」演出；堪薩斯得分集中在2名後衛，大四後衛葛拉罕（Devonte Graham）攻下全隊最高23分，紐曼（Malik Newman）也有21分。

維拉諾瓦總教練萊特（Jay Wright）帶隊17季，其中6次晉級16強、3次晉最後4強；最近4年，維拉諾瓦累積勝場數居各隊之冠，且已連續4季都拿下超過30勝。

維拉諾瓦前年擊敗北卡奪下2016總冠軍，讓萊特追平恩師馬西米諾（Rollie Massimino）在1985年的冠軍成就，3日將朝隊史第3冠前近。

維拉諾大學布朗森(右)進攻，最終助球隊打進冠軍戰。 路透
維拉諾大學布朗森(右)進攻，最終助球隊打進冠軍戰。 路透
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