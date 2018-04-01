NBA／沃爾復出擒蜂 巫師季後賽門票到手

2018-04-01 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



經過2個月休養，巫師隊明星後衛沃爾（John Wall）今天終於復出，在他15分、11助攻挹注下，巫師以107：93擊退黃蜂隊，除避免本季遭黃蜂「掃」，也正式拿到季後賽門票。

巫師教頭布魯克斯（Scott Brooks）以「法拉利」形如沃爾，「他快速又敏捷，為很多隊友創造許多空檔，這就是他做的，也是為何他能在聯盟位於那麼高的層級。」

沃爾前一度出賽已是1月26日，之後因左膝手術缺陣超過2個月，今天重新回歸就上場33分鐘、繳出「雙10」數據，後場搭檔比爾（Bradley Beal）則貢獻22分，其中14分集中在第三節，助隊打出單節37：23攻勢、從半場打完的1分落後到13分超前，就此沒再讓出領先。

提到復出首戰，沃爾說：「我就是想重回戰場，盡力表現，我知道自己已經2個月沒比賽，所以試著不去在意這件事，就是打我的球，照樣投該出手的空檔，但也同時讓隊友維持很棒的節奏，因為他們都表現出色。」他笑說，他的工作就是讓隊友有更輕鬆的得分機會，這點今天做得挺不錯。

比爾22分包括8投6中的三分球，加上波特（Otto Porter Jr.）贊助26分、11籃板，助隊本季首度擊敗黃蜂。

巫師今天三分球39投18中，命中率出色不說，進球數也追平隊史紀錄，除比爾貢獻6記，波特10投也命中6球。

沃爾受傷前，37場比賽平均有19.4分和9.3助攻；在他缺席的27場比賽中，巫師戰績是15勝12敗，但賽前的近5戰吞下4敗，東區排名下滑到第6位，今天獲勝後和緊追在後的熱火隊和公鹿隊雖仍只有1場勝差，至少先手握季後賽門票，也是近5季來第4度晉級。

布魯克斯感謝全體隊員的努力，尤其經過許多傷兵問題，「很多次當你的明星球員受傷，贏球並不容易，就像大家所見，但我們互相扶持，拿到季後賽門票。」

沃爾也大力稱讚隊友，「如果我受傷後球隊沒那一波5連勝，我們仍是支要為季後賽門票努力的球隊，我要給大家很多肯定。」他也強調，球隊陣容漸趨完整，季後賽大有可為。

黃蜂4連勝後吞下2連敗，華克（Kemba Walker）今天遭封鎖，9投僅3中、攻下7分，是本季唯4場得分沒達兩位數，全隊只靠哈沃德（Dwight Howard）22分、13籃板撐場。