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NBA／安比德眼眶動刀 歸期未定

2018-04-01 07:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）今天動了手術，治療日前骨折的左眼眶，目前歸期未定。

安比德29日出戰尼克隊時，和隊友佛爾茲（Markelle Fultz）頭部相撞，除左眼眶骨折還有腦震盪症狀，今天先進行面部手術。球隊表示，並未明確訂出安比德的復出時間表，將視下周檢查後再進一步評估。

76人已經拿到季後賽門票，最近更拉出一波9連勝高潮，明天就要到夏洛特踢館、挑戰10連勝；不過球隊季後賽仍亟需這位禁區大將。安比德63場比賽平均有22.9分和11籃板，居球隊得分王，也是率隊自2012年後再闖季後賽的重要人物。

76人尼克Joel Embiid

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