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NBA／西蒙斯第11度大三元 76人射老鷹9連勝

2018-03-31 10:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

又是西蒙斯日常的一天，13分12籃板11助攻、完成本季第11度大三元。 美聯社
又是西蒙斯日常的一天，13分12籃板11助攻、完成本季第11度大三元。 美聯社
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在年度最佳新秀榜上領跑的費城76人後衛西蒙斯（Ben Simmons），今天在球隊一哥安比德（Joel Embiid）持續缺陣的情況下領軍出戰老鷹，不但個人進帳13分12籃板11助攻、完成本季第11度大三元，在76人隊史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain），76人也在他帶領下以101：91收下9連勝。

安比德在前一場比賽中因為臉部遭撞傷退場，賽後經診斷為左眼眶骨折，將至少休養2至4周，不過近9場比賽已有4次大三元演出的西蒙斯，今天在出戰老鷹比賽上半場就與板凳出發的射手伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）聯手出擊，西蒙斯在上半場打完就已經拿下11分7籃板7助攻接近大三元的成績。

易籃後七六人更是進攻火力大爆發，薩里奇（Dario Saric）、瑞迪克（JJ Redick）、伊利亞索瓦和貝藍利（Marco Belinelli）接連在三分線上開砲，助七六人拉差單節39：18的攻勢，讓已27分落後的老鷹提早棄械投降，最終76人也拿下隊史近15年來首次的9連勝。

西蒙斯拿下本季第11次大三元，在76人隊史上僅有張伯倫曾拿下單季22次和31次大三元高過此紀錄，而新人賽季就完成單月5度大三元，過去也僅有「大O」羅伯森（Oscar Robertson）曾達成。

西蒙斯表示，在安比德前一場傷退後，曾傳了訊息要他好好養傷，自己與隊友將會搞定一切。對於兌現承諾，他說：「我認為全隊都必須為了爭奪（東區）第3名挺身而出，即使是球隊的第二陣容也必須抱持著這樣的覺悟，今天這場比賽我們就打出了比過去更棒的內容。」

76人老鷹張伯倫

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