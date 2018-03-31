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NBA／勇士湯普森復出戰國王 先為手感差找藉口

2018-03-31 09:21聯合報 記者劉肇育╱即時報導

湯普森(右)因手指骨折缺席了8場比賽，終於可以復出再與杜蘭特(左)並肩作戰。 美...
湯普森(右)因手指骨折缺席了8場比賽，終於可以復出再與杜蘭特(左)並肩作戰。 美聯社
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金州勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）在昨天與密爾瓦基公鹿之戰復出後，明天作客沙加緬度國王主場，可望再迎回因手指骨折缺席了8場比賽的射手湯普森（Klay Thompson），不過他也坦言這次受傷缺陣，確實打亂了原先的調整步伐。

將挑戰二連霸的勇士，近期面臨「四巨頭」接連進入傷兵名單的狀況，不過在杜蘭特與格林率先復出後，湯普森也向教練團請纓於明天出戰國王的比賽中復出，將僅剩下柯瑞（Stephen Curry）未設下明確歸隊日程。

在今天球隊練球後，湯普森雖然右手大拇指仍綁著繃帶，但他強調傷勢已無大礙：「我希望明天能夠上場，但最終決定權在醫療團隊與柯爾（Steve Kerr），不過我自認狀況不錯，投籃感覺也很棒，我很渴望能盡快回到球場上。」

湯普森在3月12日與灰狼之戰弄傷右手拇指後，至今已缺席了8場賽事，這段期間他也大量增加左手投籃訓練，希望以最佳狀態回到場上：「受傷當下我一度痛到感覺不到自己的大拇指，如果我明天開始投不進，那絕對不是我的問題，（繃帶）就會是我的藉口。」

在勇士已確定以西區第二名進軍季後賽的情況下，湯普森直言球隊近來的傷病雖然打亂了包括他在內勇士球員的調整步調，不過至少球隊仍保住了前兩輪的主場優勢：「西區決賽會發生什麼事情，我們再討論。在那之前可能會發生很多事，像是傷病就是你無法預期的狀況。」

湯普森勇士格林

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