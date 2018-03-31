NBA／怒噴裁判 杜蘭特「又」被趕出場

2018-03-31 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合外電報導



衛冕軍勇士隊好不容易迎回因傷缺陣五場比賽的杜蘭特，他卻因不滿裁判吹判而怒噴髒話，吞下第二個技術犯規，在中場休息前遭驅逐出場，這也是杜蘭特本季第五次被驅逐出場，勇士最終以一○七比一一六不敵公鹿隊，本季首度吞下三連敗。

杜蘭特在第二節讀秒階段的一次進攻，因不滿吹判，在比賽進行時上前與裁判爭論，最後收下兩次技術犯規遭到驅逐離場，留下出場十七分鐘、得十分、三籃板、六助攻的成績。

杜蘭特（右）本季第五次被驅逐出場。 （路透） 分享 facebook NBA戰報 分享 facebook

賽後杜蘭特坦言，遭驅逐出場感到沮喪，但他仍認定吹判出現問題，「缺席了幾周後，我絕對想打完比賽，但他們漏判了，那是第二次，也就是我為何要去和裁判爭執的原因。」

勇士主帥柯爾則說：「整體而言，球隊因過多失誤，加上球員們不夠冷靜，從第二節開始感覺勝利在遠離我們。」勇士以庫克卅分表現最佳，格林得到十一分、五籃板、六助攻，麥考和麥基皆有十二分進帳。

公鹿三劍客合力攻下七十五分，「字母哥」安戴托昆波攻下全場最高卅二分，他表示，這場比賽帶給球隊很多信心，對於自己帶傷上陣，「感覺很好，我就是要堅持比賽，這就是我要作的事情，為了隊友們堅持。」

勇士因這場比賽落敗，讓火箭隊確定以西區第一之姿晉級季後賽。