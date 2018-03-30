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NBA／今日戰績表 字母哥32分送勇士3連敗

2018-03-30 14:50聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

巫師 92:103 活塞

公牛 92:103 熱火

雷霆 99:103 馬刺

溜馬 106:103 國王

公鹿 116:107 勇士

NBA明日賽程

07:00 公牛 VS. 魔術

07:30 76人 VS. 勇士

08:00 鵜鶘 VS. 騎士(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

08:00 太陽 VS. 火箭

08:00 金塊 VS. 雷霆

08:30 灰狼 VS. 獨行俠

09:00 灰熊 VS. 爵士

10:30 公鹿 VS. 湖人 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:30 快艇 VS. 拓荒者

NBA戰績排行

勇士杜蘭特傷癒復出第一場，只打半場就吞2次技術犯規遭驅逐。 美聯社
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安戴托坤波攻下32分5助攻，率公鹿擊退勇士。 美聯社
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