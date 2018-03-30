NBA／杜蘭特復出卻遭驅逐 勇士不敵公鹿3連敗

2018-03-30 13:12 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 吳孟儒 ／綜合外電報導



杜蘭特傷癒復出，卻在中場休息前遭驅逐出場，勇士頓失主力，最終輸給公鹿苦吞3連敗。 美聯社 分享 facebook

杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）歸隊，但前者卻在中場休息前遭驅逐出場，痛失一大主力的勇士，下半場無力上演逆轉勝，最終以107比116不敵公鹿，吞下3連敗。

杜蘭特在第二節讀秒階段的一次進攻回合，試圖切入上籃未果，當下他認為對手有犯規裁判卻未響哨，在比賽進行時仍上前與裁判爭論，最後收下2次技術犯規遭到驅逐離場。

杜蘭特本季技術犯規迅速累積到14次，同時這也是他第5次遭到驅逐離場，位居全聯盟之首，隊友格林累積3次排第二。

勇士半場落後公鹿9分，在少了杜蘭特砲火支援下，下半場追分階段僅有零星攻勢，第四節猛灌35分也已為時已晚，最終公鹿在客場以9分之差告捷。

公鹿三劍客火力全開，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高32分，米道頓（Khris Middleton）23分，布萊德索（Eric Bledsoe）20分，公鹿以40勝35敗暫居東區第八，與在前的熱火有半場差距。

杜蘭特先前因肋骨傷勢連6戰缺陣，今天上場17分鐘，10投4中拿到10分，另外帶6助攻3籃板，勇士全隊以庫克（Quinn Cook）30分表現最佳，格林上場28分鐘拿11分外帶5籃板6助攻，麥考（Patrick McCaw）和麥基（JaVale McGee）皆有12分進帳，勇士吞下2連敗，近4戰第3敗。