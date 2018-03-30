NBA／馬刺險勝雷霆 排名升至西區第四

2018-03-30 11:44 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 吳孟儒 ／綜合外電報導



傷勢無礙的艾德里奇先發上陣，攻下全隊最高25分外帶11籃板，助馬刺險勝雷霆，排名上升至西區第四。 美聯社 分享 facebook

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）前場因左膝受傷提前退場，所幸檢查結果並無大礙，今天依舊先發上陣，給予馬刺在季後賽爭奪戰一記強心針，艾德里奇攻下全隊最高25分外帶11籃板，最終以103比99在主場險勝雷霆，排名上升至西區第四。

雷霆首節展現長程砲火，全隊單節5記三分彈，喬治（Paul George）也從過去2戰在外線出手13次全落空的低潮走出，三分球3投2中包辦8分，不過馬刺在艾德里奇（LaMarcus Aldridge）11分高效率演出之下，雙方依舊保持在個位數差距。

馬刺在第二節靠著多點開花的攻勢翻轉戰局，甚至一度擴大至10分差距，但比賽進入下半場的手感急速降溫，雷霆趁勢搶回領先，兩支西區勁旅之爭在決勝節不斷拉鋸，馬刺在中後段拉出一波7比0的高潮再度逆轉，雖然喬治在最後8.7秒砍進救命三分彈逼到只有一球之差，但隨著吉諾布里（Manu Ginobili）的兩罰俱中鎖定勝局，馬刺在驚滔駭之下以4分之差收下重要一勝。

馬刺共計5人得分達雙位數，米爾斯（Patty Mills）收下14分，格林（Danny Green）11分，安德森（Kyle Anderson）和吉諾布里（Manu Ginobili）各10分，值得一提的是，吉諾布里此役有2次抄截，生涯1389次抄截超越羅賓森（David Robinson）的1388次，成為隊史抄截王。

馬刺賽前以43勝32敗暫列西區第六，原本與雷霆還有1場勝差，但這一勝除了追平雷霆戰績之外，排名還上升至西區第四。

雷霆此戰以喬治的26分7籃板6助攻，魏斯特布魯克19分11籃板，亞當斯（Steven Adams）10分13籃板，安東尼（Carmelo Anthony）6投3中只拿9分，布魯爾（Corey Brewer）14分，雷霆吞下2連敗，近4戰第3敗，排名下滑至西區第五。