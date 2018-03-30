NBA／連續866場得分上雙 詹皇追平喬丹

2018-03-30 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合外電報導



騎士隊「大帝」詹姆斯得到四十一分，外加十籃板、八助攻的表現，寫下連續八六六場比賽得分達雙位數，追平「籃球之神」喬丹所保持的聯盟紀錄，球隊也以一一八比一○五在客場擊敗黃蜂隊，用勝利慶祝紀錄之夜。

詹姆斯（右）追平喬丹的紀錄。 （美聯社） 分享 facebook

「我沒辦法告訴你我是如何做到的，這個過程並不像是我在每場比賽前都告訴自己必須得到至少十分，這種感覺像是自然而然的，它就發生了。」賽後詹姆斯談到能與喬丹並列紀錄時說，「當任何時候我的名字與一些歷史傳奇相提並論時，特別是比肩那位可以說是史上最偉大的球員，這對於我而言又是一項成就，讓我為自己做到的一切心生感激與謙遜。」

騎士代理總教練祖魯也對詹姆斯的表現大力讚賞，「我本還有點擔心我們能否打出理想的表現，但我們做到了，一切都源自詹姆斯，他為比賽早早奠定基礎，帶領其他球員跟上節奏。」

除了詹姆斯外，黃蜂主控華克在最後關頭投進兩分後，正式超越勇士隊柯瑞的父親成為隊史得分王，賽後他難掩情緒激動的表示，自己的職業生涯受到許多人的質疑與批評，現在他會繼續證明那些人的看法是錯的。

華克說：「這是令人情緒激動的時刻，我真希望一開始能打得好一些，如此我們就會打得更有競爭力，但這仍是偉大的成就，尤其在我們輸球後，我的家人與球迷仍這樣支持我，讓此時此刻變得更特別。」不過球隊吞敗後，以卅四勝四十二負的戰績排名東區第十，落後第八的公鹿隊仍有六場勝差，瀕臨淘汰邊緣。