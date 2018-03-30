西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

76人上季只有28勝，在東區僅贏籃網，本季至今已有44勝，排名東區第四。球隊士氣高昂，球員相當享受近來的8連勝。 美聯社 分享 facebook

走過大小AI，艾佛森(Allen Iverson)、伊古達拉(Andre Iguodala)為精神象徵的76人時代，管理階層被罵翻的選秀操作，熬過球隊重建的黑暗，以精準的眼光長遠佈局，76人終於在今年開花結果迎來大豐收。

這些年的高順位樂透籤已讓76人逐步累積未來的球隊根基，並經過耐心地實戰培養，一季又一季的磨練，等待潛力新秀的傷癒回歸。在今年，「Trust The Process」的信仰終於正式發酵，兩大核心安比德(Joel Embiid)、西門斯(Ben Simmons)的健康合體，讓球隊本季以超乎預期的戰績正一路奔向季後賽大門，至今繳出44勝30敗，火熱8連勝還在持續中。重返季後賽並不能滿足現在的76人，全隊的目標是保持目前東區第四的優勢，一舉搶下首輪主場優勢。

中鋒奇才十年難尋 安比德拯救了76人

安比德的身手比上季更全能更可怕，投籃命中率已高達48.3%，而且平均每場還投進一顆3分球。 美聯社 分享 facebook

貴為2014選秀探花卻連續兩年做壁上觀的安比德，原先還被外界認為可能又是個空有聲勢的水貨，沒想到他卻是大器晚成。他的第一個完整賽季就入選明星賽還是東區先發，上場時間解禁、控制在30分鐘，即繳出22.9分11籃板3.2助攻1.8火鍋，個人PER值23.1，現今地位早已不可同日而語。 魔獸學不來歐拉朱旺的大夢迷蹤步，在安比德身上輕鬆寫意，前鋒能做的面框持球，後撤步，三分外線投射，他每一項技都開通，擁有優異的中鋒體型搭配靈活的移動能力，讓他的防守質量充滿嚇阻性。

就算球隊有西門斯，沒有安比德作為核心也不可能將76人攻防，內線和外圍的配合做到如此融洽。過去總有人說中鋒和控球人才最難尋，尤其現今滿街後衛出頭的年代，76人能押對寶，養出安比德這個稀世珍寶，真的是球隊未來的最大主幹。

雖然在迎戰尼克一役，安比德和剛復出的狀元佛爾茲(Markelle Fultz)相撞，臉部挫傷進入每日觀察名單，但我想這點小問題不足以拖垮球隊如日中天的氣勢。

76人擁有聯盟最強悍的團隊籃板，單場47.1個，其中有11個進攻籃板，安比德、西門斯包辦全隊40%籃板數。這兩人優於同位置對手的體型，強大的場上運動範圍，追逐籃球動向的靈敏度實在是教不來的天賦，搭配主帥布朗(Brett Brown)所灌輸的防守理念，圍繞雙人組合演變出的各種攻守戰術，球隊在掌握籃板，抄截，帶動防守反擊這塊所下的功夫清晰可見。 團隊抄截聯盟第8，團隊阻攻聯盟第11，轉換成攻擊效率之高，聯盟排名第9的單場108.9分，僅次於勇士的26.5次助攻，都能說明76人本季的成功絕非偶然。

如真要挑剔76人，就是球隊打得夠快、太年輕，經驗尚待磨練，團隊失誤是聯盟最差。

全能天才西門斯 帶動球隊更華麗的球風

西門斯球風華麗、成績亮眼，本季已寫下十次大三元紀錄，目前是新人王的最熱門人選。 美聯社 分享 facebook

西門斯近期不斷接近大三元的全能表現，似乎像爵士的唐老大－米契爾(Donovan Mitchell)宣告，新人王是他的囊中物。確實，兩人位置不同，球風各具鮮明特色，比人氣、星度，球隊戰績，西門斯現階段還是佔了上風。

西門斯掌握籃板後，強大的一條龍推進能力，宛若是他的偶像詹姆斯(LeBron James)翻版。西門斯例行賽僅缺賽一場，場均15.8分8籃板8助攻1.7抄截，助攻失誤比2.3。與生俱來的傳球視野，讓多名隊友的場上作用性在西門斯的幫助下得以放大，像是柯文頓(Robert Covington)、瑞迪克(JJ Redick)、貝藍利(Marco Belinelli)等射手有更多發砲時機，內線的荷姆斯(Richaun Holmes)、強森(Amir Johnson)，安比德能受惠於擋拆，即便安比德個人能力已十分出色，但相輔相成的搭檔組合，才是最可怕的裡外攻擊。

另外由於西門斯具備吃香的單打優勢，出色的臂展加左右手切換自如的拋投，讓他可以在空中找籃框取分，以至於他的投籃命中率高達54%，但是完全沒有三分球射程開發的能力，與嘗試衝撞對手的企圖心是未來必須要面對的課題。

季後賽見真章勢必會碰上更頑強、糾纏的防守反撲，西門斯沒有夠穩的中、長距離投籃，就必須增加對抗攻擊，換取罰球機會，突破僵局的可能，以例行賽場均僅站上罰球線4.3次，是浪費了他的運動天賦。 至於呢，57%的罰球命中率目前也只能苦笑了。

兩大核心打造未來願景 吸引更多大咖無不可能

76人已有未來10年稱霸東區的本錢，想要跳上這班特快車的球星要儘快上車！ 2017-18 Panini 球員卡 分享 facebook

76人本季簽下被老鷹釋出的伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)、貝藍利，成為球隊叩關季後賽前的重要補強。鳳還巢的伊利亞索瓦帶回高度、經驗、投籃能力，和薩里奇(Dario Saric)輪替讓大前鋒位置先發、替補保持強度。貝藍利沒二話，就是上的了檯面的純射手，與柯文頓、瑞迪克共織綿密火網。

年僅24、21歲的安比德，西門斯替球隊帶來美好願景，兩人被評為擁有潛質能改變下世代的NBA版圖。而76人最恐怖的是坐擁年輕、充滿天賦且深度日漸增加的陣容，薪資空間餘裕大，未來吸引更多渴望爭冠的名將帶槍投靠也不意外。也難怪費城當地會出現商家買下廣告看板力邀今夏詹皇的加盟，76人確實被點名為詹皇可能轉隊的下家之一，然而就算沒有爭取到詹皇首肯，以76人「The Process」演進，再次叩關季後賽只是重返榮耀之巔的第一步。

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