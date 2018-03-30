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塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00特約記者李亦伸

在Eleven體育一台轉播塞爾蒂克vs.爵士這場比賽，塞爾蒂克靠著後衛布朗終場前0.3秒準絕殺，客場逆轉擊敗爵士。這是塞爾蒂克本季第14場在落後10分以上的比賽中完成逆轉。

塞爾蒂克最後15秒進攻，雙方94：94平手，塞爾蒂克的戰術是拉開空間，第三後衛拉金單刀從中路切入突破，沒有擋拆，切到禁區一半，吸引協防、爵士收縮防守圍堵禁區後，直接把球傳弱邊45度角，再轉移到弧圈頂的布朗，完成致勝一擊。

爵士主場一向強硬，塞爾蒂克竟然能在厄文缺陣的情況下演出神奇大逆轉，實在是讓人驚奇...
爵士主場一向強硬，塞爾蒂克竟然能在厄文缺陣的情況下演出神奇大逆轉，實在是讓人驚奇。 美聯社
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戰術執行完美，球員執行力強，球員空間感良好，布朗最後把球投進讓塞爾蒂克教練史蒂文斯看起來就像個「點石成金、無所不能」的超級魔法師。

執教塞爾蒂克五個賽季，史蒂文斯每一季都帶領球隊進步，不管是什麼陣容，有沒有球星，多少傷兵，史蒂文斯總是能找到解決方法，用防守+團隊+執行力，克服所有困境。

ESPN專家誇史蒂文斯可能是聯盟最好的教練，他去執教任何一支球隊，都能把球隊帶進季後賽。出色的戰術素養，靈活多變的戰術部署，一直是文蒂文斯備受稱道的執教強項和優勢，連馬刺教練波波維奇都打趣：「我經常要去看看以前史蒂文斯執教巴特勒大學的比賽，偷學一點戰術…」。

史蒂文斯深知「兵無常勢，水無常形」的道理，隨時能因敵變化而取勝，已進入用兵如神的...
史蒂文斯深知「兵無常勢，水無常形」的道理，隨時能因敵變化而取勝，已進入用兵如神的境界。 美聯社
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但史蒂文斯執教能力和成功，戰術只有十分之一，外界普遍都高估戰術的作用和影響力。一個出色教練，一個戰績、團隊嚴謹的教練，一個應變能力十足的教練，戰術並不是他成功的指標，NBA和NCAA教練對戰術的研究、改良、創意、執行都非常細膩，那不是多，而是精，不在廣，而是細，更重要的是符合球隊和人才，面對不同對手和攻防，就有不同因應和戰術取捨。

中鋒拜恩斯在防守端做出的貢獻，第三後衛拉金的上場時間不能零碎，大前鋒泰斯為球隊帶來強硬態度，後衛洛齊爾沒有牌理的衝擊力，為比賽注入不同能量，泰托姆在低位持球或強邊進攻時，為隊友創造的空間和創制力… ，史蒂文斯把每個球員擺在合適位置，用在最正確時間，組合最佳陣容，並且給他們持續性上場時間和信任，建立球員信心，這一切才是塞爾蒂克不斷打出更好籃球和團隊戰力的關鍵。

塞爾蒂克前鋒布朗(中)在爵士鋼鐵防線下毫不手軟，強硬攻下全隊最高的21分。 美聯...
塞爾蒂克前鋒布朗(中)在爵士鋼鐵防線下毫不手軟，強硬攻下全隊最高的21分。 美聯社
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那不是什麼魔法，不只是戰術，而是教練對球員的理解和信任，對比賽解讀和對手的掌握，更重要的是他透過高效訓練讓球員切實明白戰術的空間和路線，不是戰術多高明、先進，而是教練、球員彼此信任，對比賽掌控力和執行力高，同時彼此信任，這才是史蒂文斯成功、過人之處。

NBA絕大多數教練都擁有豐富戰術素養，有先進、英明、科學化的訓練方式，但這些基本學院派的東西和知識、專業，並不是成就史蒂文斯的「魔力」。史蒂文斯的用人、調度，臨場變應，跟球員之間的信任和定位，這才是他戰術、籃球素養可以發揮到極致，成為塞爾蒂克戰力，成就團隊合作的執教能力。

扣除學院派的戰術、知識、訓練、專業，史蒂文斯最厲害的就是他的執教魅力，一如波波教練和勇士教練柯爾，那不是什麼戰術多高明，而是執教魅力和智慧成就了他們。

塞爾蒂克

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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