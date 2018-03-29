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NBA／優異身體素質高續航力 詹皇創多項新紀錄

2018-03-29 19:05NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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詹姆斯（LeBron James）今天狂飆41分10籃板8助攻，不僅追平喬丹（Michael Jordan）所保持連續866場得分雙位數紀錄，更創下其他多項紀錄。

詹姆斯本季投進135顆三分球和抓下646個籃板，雙雙寫下生涯新高；此外，他已經連續14個賽季平均得分超過25分，名列史上第一。排名第2的是布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）和馬龍（Karl Malone），3人都是連續12年平均得分超過25分。

現年33歲的詹姆斯本季已經拿到至少2000分、500個籃板、500次助攻，他是史上最老有如此表現的球員；值得一提的是，詹姆斯在2004-05年時，當時他20歲，同樣單季至少拿到2000分、500個籃板、500次助攻，是史上最年輕有此表現的球員。詹姆斯也罕見包辦這項全能指標的最年輕與最年老紀錄。

詹姆斯能夠達成多項紀錄，關鍵在於超乎常人的身體素質、體能天賦和耐戰力，即便歷經15個賽季依然甚少受到傷病的折磨。

「我一直保持身體健康狀態去征戰，在這段旅程的大部分時間，我都能出席超過70%的賽事。我就是不斷出賽，做出貢獻。」詹姆斯說。

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