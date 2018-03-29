NBA／年度MVP競爭激烈 詹姆斯：我會投自己

2018-03-29 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



騎士詹姆斯認為自己是本季MV最佳人選。 美聯社 分享 facebook

NBA例行賽進入尾聲，各個年度獎項的競爭者也呼之欲出，其中年度MVP之爭已毫無意外的再度形成群雄割據的狀況，不過已手握4座MVP獎座的克里夫蘭騎士詹姆斯（LeBron James）今天強調，會將這一票投給自己。

雖然騎士在季初補強成果不如預期，導致例行賽一路打得跌跌撞撞，但球隊明星前鋒詹姆斯仍舊不斷改寫各項聯盟紀錄，表現絲毫不受年紀影響，讓他日前一度信心滿滿的強調，自己就像是一瓶愈陳愈香的美酒。

在今年的MVP競爭上，詹姆斯確實都保持在聯盟預測前5名，與他競爭的包括最大敵手休士頓火箭哈登（James Harden）、多倫多暴龍德羅展（DeMar DeRozan）、紐澳良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）以及金州勇士杜蘭特（Kevin Durant）等人。

對於已連續4個賽季與年度MVP擦身而過，詹姆斯認為今年自己的調整狀態，足以讓他為自己投下一票，「不管是我對身體的保養、打球方式或是球技至今所發生的林林總總，我們在面臨那麼多傷病的情況下仍能夠維持住戰力，我絕對會為自己投上一票。」

今年已33歲的詹姆斯本季各項數據不減反增，但他強調在生涯的這個階段，自己做的就是努力打破框架，「我希望改變人們對一個征戰NBA已經15年球員的刻板印象，並做一些過去不曾做過的事情，這聽起來或許瘋狂，但我並不會特意去做，而是自然而然的發生，我只是不斷的鍛鍊身體和大腦，然後走進球場好好打球。」

而與詹姆斯並肩作戰多年的邁阿密熱火韋德（Dwyane Wade）也說：「他不斷的證明人們是錯的，並且找到一個新的層級，在他的15個球季中，不管是他33歲的年紀或是他打球的方式及一貫穩定的表現，都足以讓人留下印象且是過去沒有人達到的。」