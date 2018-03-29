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WSBL／生涯首度絕殺 黃凡珊獲MVP

2018-03-29 00:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

生涯首度「絕殺」，就是在WSBL冠軍賽第2戰，助國泰隊完成15分大逆轉連霸成功的後衛黃凡珊，在隊友歡呼聲中接下冠軍賽MVP，笑中帶淚結束賽季。

「其實我一開賽就覺得會贏，因為大家的感覺還不錯，我的第六感也很準。」全場攻下17分的黃凡珊笑說，就算第四節一度落後15分，也相信隊友，「鈺君（陳鈺君）、阿利（黃英利）關鍵球也有把握。」

陳鈺君第四節外線2投俱中助隊縮小比分，黃英利則在最後35秒飆進追平三分球，黃凡珊則扮演致勝英雄，最後一擊一條鞭殺進籃下，球出手後時間終了蜂鳴聲幾乎同時響起，板凳區的隊友立刻蜂擁而上，一起衝進球場慶祝得來不易的連霸。

一直都是主打控球後衛，黃凡珊少有執行最後一擊機會，「最後我就直接殺進去，沒看時間。」本季最終戰出賽34分鐘的她提到，最後5分鐘，兩隊其實都已經耗盡體力，「我自己也有點沒力，最後就是奮力一投！」

和黃凡珊同樣攻下17分的陳鈺君，賽後也難掩激動情緒，「滿特別的一個冠軍，從一路落後到逆轉勝，我想大家都會記得這一場球。」

她坦言，第四節還落後15分時，球隊士氣有些低迷，讓她有些擔心，「但還是相信隊友，國泰的信念就是永不放棄，關鍵時刻外線有機會就把握，只能相信自己會投進。」

球隊陷入得分乾旱，她內心浮出聲音「應該有人要得分」，2記關鍵外線吹起反攻號角，她大笑說：「完全不想打延長賽，所以阿凡最後出手，我只能一直禱告，希望進球。」

除了冠軍，陳鈺君也收下第13季WSBL阻攻后，和拿下助攻后的黃凡珊、抄截后的黃英利，一同享受26年摘下25冠的光榮時刻。

國泰演出逆轉封后戲碼，全隊狂喜慶祝。 記者侯永全／攝影
國泰演出逆轉封后戲碼，全隊狂喜慶祝。 記者侯永全／攝影
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國泰演出逆轉封后戲碼，全隊狂喜慶祝。 記者侯永全／攝影
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國泰後衛黃凡珊「絕殺」上籃。 記者侯永全／攝影
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