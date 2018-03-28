NBA／鮑爾二弟投入選秀 偷竊醜聞恐影響身價

2018-03-28 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人新秀鮑爾（Lonzo Ball）家族的二弟利安吉洛‧鮑爾（右），透過經紀人宣布，將參與NBA選秀。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人新秀鮑爾（Lonzo Ball）家族的二弟利安吉洛‧鮑爾（LiAngelo Ball），今天透過經紀人宣布，將參與NBA選秀。

與哥哥鮑爾相同，利安吉洛在球場上展現不錯的天賦與投籃手感，在日前與CBA廣東宏遠青年隊的比賽中，他就寫下單場豪取72分的好表現，但也因為偷竊醜聞，可能影響到他的選秀身價。

現年19歲的利安吉洛，高中畢業後原先與哥哥一樣就讀加州大學洛杉磯分校，不過在去年隨隊前往大陸時，因捲入超商偷竊案一度遭到逮捕，此舉也讓他遭到UCLA的禁賽處分，最終利安吉洛在與父親討論後，決定從UCLA退學，並與父親、弟弟前往立陶宛打職業聯賽。

雖然失去了在大學舞台發光發熱的機會，但善於爭取媒體關注的鮑爾家族，在日前一場與廣東宏遠青年隊的挑戰賽後，力捧單場拿下72分的利安吉洛以及拿下36分的鮑爾家三弟拉梅洛‧鮑爾（LaMelo Ball），成為利安吉洛投入選秀前的最佳宣傳。

不過相較於才華洋溢的哥哥鮑爾，利安吉洛被不少選秀專家評比籃球天賦並不如哥哥，再加上在大陸遭逮捕的負面形象，恐大大影響他的選秀身價，甚至面臨落選的窘境，目前利安吉洛已確定接受幾支NBA的測試，並將會參與5月份的聯合試訓，希望能在選秀會前再拉抬聲勢。