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丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

NBA／今日戰績表 76人擊敗金塊拉出7連勝

2018-03-27 14:42聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

尼克 128:137 黃蜂

湖人 106:112 活塞

金塊 104:123 76人

灰熊 101:93 灰狼

塞爾蒂克 102:94 太陽

NBA明日賽程

07:00 馬刺 VS. 巫師

07:30 金塊 VS. 暴龍

08:00 騎士 VS. 熱火

08:00 公牛 VS. 火箭

08:00 拓荒者 VS. 鵜鶘

10:00 獨行俠 VS. 國王

10:30 溜馬 VS. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:30 公鹿 VS. 快艇

NBA戰績排行

76人拉出7連勝，全隊興奮。 美聯社
76人拉出7連勝，全隊興奮。 美聯社
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