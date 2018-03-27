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NBA／柯瑞乖乖復健 想證明教頭錯了

2018-03-27 01:13聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

勇士隊柯瑞在記者會後，小心翼翼地走下階梯。 美聯社
勇士隊柯瑞在記者會後，小心翼翼地走下階梯。 美聯社
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NBA戰報 製表／曾思儒
NBA戰報 製表／曾思儒
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四名明星球員柯瑞、湯普森、杜蘭特及格林第二度一同缺陣的NBA衛冕軍勇士隊，昨天以九十一比一一○敗給爵士隊，教頭柯爾還表示，拉傷左膝韌帶的柯瑞將缺席季後賽首輪，不過主角倒是有不同的看法。

「希望我能證明教練是錯的，我會讓自己盡快歸隊，但現在，誰知道呢？我能做的工作就是好好復健。」前一戰二級拉傷的柯瑞提到。

勇士首度的四星都缺陣是十二日遇上馬刺隊，當時以八十五比一○七慘敗，昨天再度一起缺席，球隊也同樣吞敗，但柯爾認為，比賽內容還算不錯，「我們只是沒有展現足夠火力，但我喜歡表現出的奮戰方式。」

勇士已提前取得季後賽席位，如何讓球員健康迎接最後賽程成一大課題，這也是為何柯爾賽前就直接說，不會讓柯瑞在首輪復出，「他要復健三周，所以我們會準備好沒有他的日子，然後看看他的狀況如何。」柯爾也正向說，球隊去年就遇過類似狀況，當時是杜蘭特缺陣六周，「所以這有很多類似之處，我想我們對自己能力有信心，能以這樣的團隊通過考驗。」

先前已因扭傷右腳踝連六戰缺陣的柯瑞坦言，再度受傷當然會感到失望，「過去兩周我已經準備好強勢復出，好好結束例行賽。」但再度進入傷兵名單，他的複診時間訂在下月十五日，剛好是例行賽結束的後三天。

柯瑞表示，之後球隊的五場客場比賽都不會隨隊，但季後賽啟動後就會和隊友會合；他也強調，自己在心理上會一直保持積極和樂觀，且和兩年前季後賽首輪的一級內側副韌帶拉傷相較，這次受傷心裡有底。

復健柯瑞柯爾勇士杜蘭特

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