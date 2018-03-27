活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

美國時間24日以15分20籃板4助攻4抄截及4阻攻率領活塞打敗公牛的佐蒙德（Andre Drummond），成為1986年歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後創此紀錄的第一人，但這位明星長人的表現卻可能無法將汽車城帶入季後賽。目前排名第九的活塞已經落後給第八的公鹿5場半，想要在剩下的九場比賽中逆勢打入季後賽確實要點運氣。

在大三元滿天飛的時代，佐蒙德繳出的15-20-4-4-4這種數字看起來並不特別突出，但實際上是非常困難！ 美聯社 分享 facebook

講到搶籃板的能力，近年來的佐蒙德在聯盟中可稱得上是「盟主」之尊。若以總籃板數來看，「佐盟主」近四季都突破1,100個，有望在本季達成連續三年拿下聯盟最多籃板球的紀錄，單季防守籃板總數也可能二度登上第一名。更可怕的是他的進攻籃板數，今年很可能會連五年蟬聯第一，一舉超越「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）連四季拿下聯盟最多進攻籃板的紀錄，獨居史上第二。

佐蒙德曾在2016年以平均14.8個籃板首度拿下籃板王，去年雖然總籃板數領先熱火的懷塞德（Hassan Whiteside），可惜因為出賽數多了四場，分母一多就此無緣連霸籃板王寶座。本季佐蒙德在籃板上的成績依舊亮眼，而在季末檢視佐蒙德的好表現，不禁讓人有三個可惜之感。

第一個可惜，是當家主控瑞吉．傑克森（Reggie Jackson）的受傷。過去五季，佐蒙德在勝場貢獻度（Win Share）上有四度排名全隊第一，從2013年到2017年，他始終保持出賽81場以上，提供活塞足夠的內線支撐。而2014年開始和傑克森合作，其擋拆的得分效率也在聯盟中名列前茅。本季初更在總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）的指示之下，讓佐蒙德扮演球隊的攻擊中軸，試圖讓更多隊友參與得分，協助他們共同成長。

此一戰略原本收效不差，活塞季初也打出不錯的戰績，不料去年12月傑克森在對上溜馬的比賽中扭傷了右踝，就此缺陣33場比賽，直到三月底才重返球場。少了傑克森，活塞又重回佐蒙德一人打開攻守局面的老路。如果本季傑克森能夠保持健康出賽，維持大范甘迪季初的戰略規劃，也許佐蒙德的全能數據就能更有效地提升活塞的戰績。

活塞主力控衛傑克森本季至今因傷只出賽36賽，讓活塞的團隊攻勢大打折扣，尤其是讓佐蒙德難以全面發揮。 美聯社 分享 facebook

第二個可惜，就是明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）的不振。今年一月底球團進行驚天交易，從快艇換來了葛里芬，希望複製「空接之城」的內線組合及威力。葛里芬在轉戰湖區之後，立刻讓活塞拉出氣勢如虹的四連勝，一度情勢大好，讓人以為這帖特效藥能讓汽車城走出鏽蝕多年的低谷。結果接下來四度三連敗，一下子跌出了東區八強之外。

原本外界就懷疑佐蒙德加上葛里芬的組合，恐怕無法打出之前葛里芬與喬丹（DeAndre Jordan）那樣有裏有外的破壞力，除了活塞後衛群缺乏保羅（Chris Paul）那樣的傳球視野之外，也因為佐蒙德進攻籃框的模式不像喬丹那樣能與葛里芬相輔相成。

這樣的情況，讓人覺得似曾相識。2012年當佐蒙德以第九順位進入活塞時，一般人都以為他將能和陣中的明星長人蒙洛（Greg Monroe）組成內線雙塔，一同撐起活塞戰績。結果兩人一快一慢的風格在攻守上竟是難以互補，甚至相互拖累。隨後佐蒙德的核心角色愈趨明顯，活塞只好趁著蒙洛還有交易價值之際將其送往公鹿，雙塔也就此解體。

新版的活塞雙塔換上葛里芬之後，他的球風遠比當年的蒙洛快速，得分手段更多，攻擊半徑也比佐蒙德更廣，理應適合節奏加快的活塞。然而葛里芬卻陷入了個人的生涯低潮，走不出全能前鋒的個人迷思，甚至逐漸放棄原本強勢的內線攻擊，跑去外線討生活，結果葛里芬的作用和威力也隨之大減。

葛里芬(右)的身手當然是要比孟洛(左)強得太多，但是他轉隊到活塞後卻表現得比孟洛還無精打采，讓活塞連季後賽都打不進。 歐新社資料照片 分享 facebook

接下來幾年，這兩人的薪資已經卡住活塞的操作空間，能不能夠儘快找出雙塔的磨合之道，將關係活塞將來的發展。

第三個可惜，則是佐蒙德至今仍未能成長為真正的一級球星。照說佐蒙德早已在籃板球上證明自己的能力，但他的星度依舊相對黯淡。今年聯盟前三名的籃板好手中，除了佐蒙德之外，還有快艇的喬丹和黃蜂的哈沃德（Dwight Howard）。除了因為葛里芬的關係，讓佐蒙德常被拿來和喬丹比較之外，其實佐蒙德和哈沃德的發展樣板也有著劃不清的相似之處。但喬丹和哈沃德兩人早已成就一方之霸，都曾擁有鮮明的形象和廣大的球迷，佐蒙德在聯盟打了六季，在這一點上仍是比不上這兩人。

本季的佐蒙德先是搶下生涯第五千顆籃板，成為史上第二年輕達標的球員，接著又搶下第兩千個進攻籃板，成為史上最年輕達此紀錄的球員。這兩項紀錄先前都由哈沃德保持七年之久，讓兩人的生涯發展軌跡息息相關，而其中最大的關鍵就是大范甘迪。

大范甘迪執教生涯最大的成功，就是2009年帶著哈沃德在魔術打進總冠軍戰，成為活塞籃球事務總裁及總教練之後，大范甘迪確實想複製哈沃德的成功經驗，急欲打造出一名能領袖全隊的明星中鋒，佐蒙德正是他的得意之作。然而佐蒙德雖然打出了場上的成績，但卻遲遲沒有像年輕的哈沃德那樣擁有襲捲全聯盟的個人魅力。

佐蒙德目前平均每場搶下15.9個籃板，遙遙領先快艇中鋒喬丹的15.4個，拿下本季籃板王應該不是問題，但在個人魅力卻是相形見絀。 美聯社 分享 facebook

佐蒙德兩度入選明星賽，但都是替補角色，而從長相、談吐、個性及球風來看，他也確實不像哈沃德、喬丹及葛里芬那樣拉風，算是聯盟中相對低調的球星。媒體對他沒有惡感，但也沒有太大的興趣，除了2014年和電視女演員麥柯迪（Jennette McCurdy）一段高調的短暫戀情之外，佐蒙德就沒什麼太多的場外新聞。底特律之外的球迷，對他的關注度也因此相對不高。

不可否認，場上的佐蒙德是很努力打球的球員。舉例來說，佐蒙德的罰球命中率和哈沃德一樣是出了名的不準，佐蒙德還曾經單場罰球失手23球，打破張伯倫（Wilt Chamberlain）的不名譽紀錄。但當他生涯前期罰球命中率不到四成，成為各方駭客戰術的首選時，佐蒙德勤練罰球，成功在本季將命中率提升到六成九，也讓各隊開始對他改觀。由此說來，雖然佐蒙德少了點明星氣質，但他專心在球場上，全力完成教練交辦的任務和訓練，或許也將成為他的個人特色之一。

活塞曾在2016年搶到第八名的席次，繼2009年之後再度打進季後賽，雖然當時重演七年前的悲劇，同樣在第一輪遭到騎士以四比零橫掃，但若「佐盟主」繼續這樣的明星級表現，加上隊友成功復甦，或許下一季佐蒙德和活塞就不需要在季末謂歎良久，不但能一舉終止季後賽對戰騎士12連敗的紀錄，還有望重返強隊之林。