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NBA／洛齊爾兩項數據創新高 綠衫軍3連勝

2018-03-26 13:30NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

儘管陣中傷兵成群，但綠衫軍後衛洛齊爾（Terry Rozier）卻是愈戰愈勇！

今天作客面對國王，洛齊爾全場16投12中，包括三分球12投8中，狂砍33分5籃板3助攻5抄截，得分和三分球均創下生涯新高，帶領球隊在下半場扭轉戰局，以104比93擊敗國王，取得3連勝。

塞爾蒂克拿到本季第50勝，而且只花了73場比賽，這是球隊自2010-11年以來最快拿到單季50勝；塞爾蒂克在當年賽季只用69場比賽就贏得50勝。

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除此之外，塞爾蒂克面對西區球隊已經取得20盛8敗的優勢，根據統計，這是塞爾蒂克自2008-09年以來首度對西區球隊拿到至少20勝。

這場比賽莫里斯（Marcus Morris）因腳踝扭傷並未上場，但布朗（Jaylen Brown）復出重返先發，他在今天攻下19分。霍福特（Al Horford）得到14分8助攻5籃板，泰托姆（Jayson Tatum）12分7籃板。

塞爾蒂克上半場發生10次失誤，雖然命中率超過6成，比國王還要高，但仍處於落後8分的局面。塞爾蒂克第三節加強防守，將對手命中率壓在4成，單節打出28比18的比分差，反而後來居上。洛齊爾第四節火力全開，個人獨拿10分，幫助球隊將比分拉開到兩位數差距，進一步確保球隊勝利。

塞爾蒂克隊史單場投進最多三分球是9顆，由湯瑪斯（Isaiah Thomas）和華克（Antoine Walker）所保持，洛齊爾在第四節投進第8顆三分球後，剩下8分鐘完全沒有出手三分，錯失破紀錄的機會。

洛齊爾賽後表示：「如果我知道有這項紀錄，我肯定會再多出手5次。」

在厄文（Kyrie Irving）確定要休息3到6週的情況下，洛齊爾成了綠衫軍季後賽之旅的後場關鍵人物，他的發揮與否將牽動著球隊本季能走多遠。

洛齊爾賽後表示十分感謝教練和隊友的信任。「我的任務很簡單，就是盡可能嘗試投籃。」

國王陣中以希爾德（Buddy Hield）的21分為最高，考利史坦（Willie Cauley-Stein）14分6籃板4助攻，拉比西埃爾（Skal Labissiere）14分5籃板。

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