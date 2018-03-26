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NBA／缺席季後賽首輪？ 柯瑞：希望教練是錯的

2018-03-26 09:01聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞(右)。 美聯社
柯瑞(右)。 美聯社
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勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）日前在踝傷缺陣6場後復出，卻又在比賽中遭到隊友麥基（JaVale McGee）撞到腿部退場，經檢查後確定為左膝蓋內側副韌帶二級拉傷，至少要休戰3周，季賽預計不會再上場，今天出戰爵士的比賽前，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）進一步表示，柯瑞不會打季後賽首輪的比賽。

原本外界推測，若是柯瑞恢復順利，可望趕上季後賽首輪賽程，不過今天柯爾對此回應，「他（柯瑞）不可能打季後賽首輪比賽，我們必須做好他不打的準備。」不過柯瑞本人則正面積極看待傷勢，他說：「我就是持續保持著積極的心態，努力復出，希望能證明教練是錯的。」

去年杜蘭特（Kevin Durant）也在球季例行賽尾聲階段受傷，因此傷停了好幾周的時間，柯爾說：「雖然他們（柯瑞和杜蘭特）的復原時間表不同，但他們都是經歷相同的傷病。」不過柯爾仍認為勇士擁有足夠的天賦來面對柯瑞的缺陣，也認為柯瑞往往能夠在傷癒復出後打出更好的表現。

目前勇士戰績54勝18負排名西區第2，距離西區龍頭的火箭已有4.5場勝場差，加上今天對爵士的比賽，勇士還剩下10場例行賽。柯爾對此表示，球隊不會以爭奪西區第一為目標，而他也曾說球員的健康絕對是比球隊戰績更為重要，「這些比賽顯然已經不重要，我們將會成為西區2號種子。」

柯瑞勇士柯爾
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