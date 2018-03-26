厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

塞爾蒂克厄文左膝手術，預估缺席3-6周，勇士柯瑞左膝內側副韌帶拉傷，同樣傷停休養至少3周後復診，聯盟兩支爭冠球隊的第一號球星季後賽第一輪都可能來不及歸隊。從傷病走勢看來，天助騎士、火箭、暴龍走在爭冠之路。

整個賽季騎士一直非常不平順，不管是傷病還是磨合，騎士快到季末了，才逐漸整合出比較完整、完美陣容+默契。從球隊整合和團隊來看，天助火箭、暴龍走上爭冠之路。

厄文(右)和柯瑞(左)近來相繼受到嚴重的運動傷害，至少都要休息三周以上，季後賽首輪可能都無法上場。 美聯社 分享 facebook

火箭下半季一飛沖天，勇士先後受到大範圍傷病，火箭幾乎早早確定季後賽所有「主場優勢」。從季後賽法則和主場優勢看來，天助火箭踏上爭冠之路。

目前五支擁有爭冠實力的球隊中，最健康的是火箭和暴龍，勇士、騎士、塞爾蒂克整季都有至少1-3名主力在跟傷病掙扎，整個賽季都打得很艱難。從球運和氣勢看來，同樣是天助火箭。

在人員補強和陣容深度上，火箭季末先後得到射手格林、全能後衛喬強森和6呎11吋運動型長人萊特加盟，在原本火箭10人主戰陣容中，增加三名可靠替補。天再助火箭一把！

火箭在去年年底臨時找了格林(左)來打工，想不到他一開始就有出色的表現，讓火箭再跟他簽約到球季結束。 美聯社 分享 facebook

攤開火箭陣容，火箭主戰陣容和輪換可以擴大到11-12人，儘管火箭教練丹東尼還是堅持他8+1輪換用人打法(基本上還是8人輪換，但因為主力犯規或狀況，勉強增加1人的調度用人)，但可靠的兵源深度和滿手好牌，火箭爭冠氣勢和運氣都再加三分。

季後賽除了球星、防守強度+攻防均衡很重要，運氣同樣是決定勝負和系列賽走向的決勝元素，手裡好牌太多，王牌兩張，加上一張「三分球王牌」，丹東尼絕對是今年季後賽最幸運的教練，但他只習慣信任用「8+1」輪換陣容調度，能不會在季後賽延續手氣和運勢，很可能是火箭季後賽一個變數。

相對於勇士傷兵累累，其他各隊也有不少主將受傷，火箭總教練丹東尼卻有一手好牌可打，這真是他們近年來最好的機會。 美聯社 分享 facebook

戰況愈關鍵，比賽更拉鋸，丹東尼的用兵和用人、調度都會更保守，滿手好牌出牌容易，但何時出牌，出牌組合，出牌時機+運勢同樣重要。滿手好牌，但丹東尼還是只會打8張牌的調度，這是丹東尼季後賽必須要證明自己執教能力和應變的時機。

從氣勢和情勢上看季後賽爭冠格局，天助火箭更甚暴龍也更勝勇士。

火箭現在唯一需要擔心的是「教練玩牌和出牌能力」，丹東尼8+1的用人調度能不能打好滿手好牌，其他包括主力、球星、健康、天賦、陣容深度、攻防均衡穩定，都在在火箭這一邊。

看看今年各隊的傷兵狀況，火箭的冠軍之路似乎是一路開綠燈了！ 歐新社資料照片 分享 facebook

上季杜蘭特也被隊友中鋒帕楚利亞同樣壓傷膝蓋，傷情跟柯瑞差不多，杜蘭特整整休養六周，柯瑞如果可以在四周內歸隊，也就是季後賽第一輪末復出就算萬幸。

勇士未來3-4周沒有柯瑞，甚至需要4-5周，他們得做好完美精神武裝，打出更好更穩定的防守，柯瑞如果在季後賽第二輪可以健康完美歸隊，勇士才能真正回到爭冠軌道。

四大先發一起進明星賽當然是美事一件，但四大先發一起高掛免戰牌那可就非常不妙了。 歐新社資料照片 分享 facebook

柯瑞何時才能健康歸隊充滿變數，但是即使天助火箭，火箭更需要自助，丹東尼的出牌和牌理，他的8+1人輪換調度季後賽管不管用，角色還能像例行賽打得虎虎生風，無法阻擋，一切都要再觀察。

NBA「勇士時代」因為柯瑞至少傷停三周以上面臨最大危機，火箭奪冠的最好時機和天命悄悄來臨。今年NBA季後賽會非常精采、有趣，充滿各種無法預期的故事，火箭是今年季後賽故事核心之一。