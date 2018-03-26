親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00特約記者李亦伸

塞爾蒂克厄文左膝手術，預估缺席3-6周，勇士柯瑞左膝內側副韌帶拉傷，同樣傷停休養至少3周後復診，聯盟兩支爭冠球隊的第一號球星季後賽第一輪都可能來不及歸隊。從傷病走勢看來，天助騎士、火箭、暴龍走在爭冠之路。

整個賽季騎士一直非常不平順，不管是傷病還是磨合，騎士快到季末了，才逐漸整合出比較完整、完美陣容+默契。從球隊整合和團隊來看，天助火箭、暴龍走上爭冠之路。

厄文(右)和柯瑞(左)近來相繼受到嚴重的運動傷害，至少都要休息三周以上，季後賽首...
厄文(右)和柯瑞(左)近來相繼受到嚴重的運動傷害，至少都要休息三周以上，季後賽首輪可能都無法上場。 美聯社
分享

火箭下半季一飛沖天，勇士先後受到大範圍傷病，火箭幾乎早早確定季後賽所有「主場優勢」。從季後賽法則和主場優勢看來，天助火箭踏上爭冠之路。

目前五支擁有爭冠實力的球隊中，最健康的是火箭和暴龍，勇士、騎士、塞爾蒂克整季都有至少1-3名主力在跟傷病掙扎，整個賽季都打得很艱難。從球運和氣勢看來，同樣是天助火箭。

在人員補強和陣容深度上，火箭季末先後得到射手格林、全能後衛喬強森和6呎11吋運動型長人萊特加盟，在原本火箭10人主戰陣容中，增加三名可靠替補。天再助火箭一把！

火箭在去年年底臨時找了格林(左)來打工，想不到他一開始就有出色的表現，讓火箭再跟...
火箭在去年年底臨時找了格林(左)來打工，想不到他一開始就有出色的表現，讓火箭再跟他簽約到球季結束。 美聯社
分享

攤開火箭陣容，火箭主戰陣容和輪換可以擴大到11-12人，儘管火箭教練丹東尼還是堅持他8+1輪換用人打法(基本上還是8人輪換，但因為主力犯規或狀況，勉強增加1人的調度用人)，但可靠的兵源深度和滿手好牌，火箭爭冠氣勢和運氣都再加三分。

季後賽除了球星、防守強度+攻防均衡很重要，運氣同樣是決定勝負和系列賽走向的決勝元素，手裡好牌太多，王牌兩張，加上一張「三分球王牌」，丹東尼絕對是今年季後賽最幸運的教練，但他只習慣信任用「8+1」輪換陣容調度，能不會在季後賽延續手氣和運勢，很可能是火箭季後賽一個變數。

相對於勇士傷兵累累，其他各隊也有不少主將受傷，火箭總教練丹東尼卻有一手好牌可打，...
相對於勇士傷兵累累，其他各隊也有不少主將受傷，火箭總教練丹東尼卻有一手好牌可打，這真是他們近年來最好的機會。 美聯社
分享

戰況愈關鍵，比賽更拉鋸，丹東尼的用兵和用人、調度都會更保守，滿手好牌出牌容易，但何時出牌，出牌組合，出牌時機+運勢同樣重要。滿手好牌，但丹東尼還是只會打8張牌的調度，這是丹東尼季後賽必須要證明自己執教能力和應變的時機。

從氣勢和情勢上看季後賽爭冠格局，天助火箭更甚暴龍也更勝勇士。

火箭現在唯一需要擔心的是「教練玩牌和出牌能力」，丹東尼8+1的用人調度能不能打好滿手好牌，其他包括主力、球星、健康、天賦、陣容深度、攻防均衡穩定，都在在火箭這一邊。

看看今年各隊的傷兵狀況，火箭的冠軍之路似乎是一路開綠燈了！ 歐新社資料照片
看看今年各隊的傷兵狀況，火箭的冠軍之路似乎是一路開綠燈了！ 歐新社資料照片
分享

上季杜蘭特也被隊友中鋒帕楚利亞同樣壓傷膝蓋，傷情跟柯瑞差不多，杜蘭特整整休養六周，柯瑞如果可以在四周內歸隊，也就是季後賽第一輪末復出就算萬幸。

勇士未來3-4周沒有柯瑞，甚至需要4-5周，他們得做好完美精神武裝，打出更好更穩定的防守，柯瑞如果在季後賽第二輪可以健康完美歸隊，勇士才能真正回到爭冠軌道。

四大先發一起進明星賽當然是美事一件，但四大先發一起高掛免戰牌那可就非常不妙了。 ...
四大先發一起進明星賽當然是美事一件，但四大先發一起高掛免戰牌那可就非常不妙了。 歐新社資料照片
分享

柯瑞何時才能健康歸隊充滿變數，但是即使天助火箭，火箭更需要自助，丹東尼的出牌和牌理，他的8+1人輪換調度季後賽管不管用，角色還能像例行賽打得虎虎生風，無法阻擋，一切都要再觀察。

NBA「勇士時代」因為柯瑞至少傷停三周以上面臨最大危機，火箭奪冠的最好時機和天命悄悄來臨。今年NBA季後賽會非常精采、有趣，充滿各種無法預期的故事，火箭是今年季後賽故事核心之一。

火箭柯瑞厄文勇士

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

NBA／哈登棒棒！火箭單季59勝 隊史最猛

2018-03-26 00:25

NBA／柯瑞頻受傷 球鞋是元凶？

2018-03-25 17:13

NBA／火箭打破勝場紀錄 總教練：有更遠大目標

2018-03-25 18:10

NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15

NBA／勇士柯瑞又傷了 杜蘭特：人生總會有起伏

2018-03-25 15:56

NBA／湖人庫茲瑪8次20分10籃板 居新秀之冠

2018-03-25 14:36

NBA／柯瑞一再受傷 對衛冕絕非好兆頭

2018-03-25 13:02

NBA／「俠客」兒不負眾望 加州高中乙組勇冠三軍

2018-03-25 12:55

NBA／活塞佐蒙德全能數據 歐拉朱萬後第一人

2018-03-25 12:25

NBA／哈沃德狂搶籃板 連破黃蜂隊史紀錄

2018-03-25 11:58

NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳

2018-03-25 11:45

NBA／葛登全方位貢獻 魔術賞太陽11連敗

2018-03-25 11:20

NBA／今日戰績表 哈登攻27分助火箭8連勝

2018-03-25 10:49

NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝

2018-03-25 10:29

NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷

2018-03-25 10:14

NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出

2018-03-25 08:42

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

接手曼菲斯大學教頭 「一分錢」哈達威展現魅力

2018-03-21 16:42

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

浪費大半季長紅戰績 灰狼季後賽恐拉警報

2018-03-09 07:00

勇士贏球太容易 會變成收視率及票房毒藥嗎?

2018-03-09 07:00

變身四大球星綜合體 戴維斯猛如俠客、穩似鄧肯

2018-03-08 07:00

殞落中的球星 葛里芬到底怎麼了？

2018-03-06 07:00

錯過柯瑞衰敗多年 尼克這次該鎖定楊恩

2018-03-05 07:00

羅斯MVP功力雖已不再 但卻很適合勇士板凳

2018-03-02 07:00

戴維斯加班拚戰績 鵜鶘高飛但也該保護主將

2018-03-02 07:00

東區奪冠最熱隊伍？ 電腦數據高估暴龍實力

2018-02-28 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出

2018-03-25 08:42

NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15

NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳

2018-03-25 11:45

NBA／柯瑞頻受傷 球鞋是元凶？

2018-03-25 17:13

NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷

2018-03-25 10:14

UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07

HBL／球員轉戰國際賽 綠色神盾海內外練兵

2018-03-25 13:32

NBA／「俠客」兒不負眾望 加州高中乙組勇冠三軍

2018-03-25 12:55

韓職／助王維中奪首勝 恐龍洋砲：他比陳偉殷帥

2018-03-25 12:14

NBA／哈沃德狂搶籃板 連破黃蜂隊史紀錄

2018-03-25 11:58

日職／陽岱鋼棒打宋家豪 帶動巨人攻勢逆轉勝

2018-03-25 16:56

MLB／大谷翔平4.2局失2分 首度投滿85球

2018-03-25 09:44

韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈

2018-03-25 12:35

NBA／勇士柯瑞又傷了 杜蘭特：人生總會有起伏

2018-03-25 15:56

UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00

NBA／火箭打破勝場紀錄 總教練：有更遠大目標

2018-03-25 18:10

NBA／湖人庫茲瑪8次20分10籃板 居新秀之冠

2018-03-25 14:36

SBL／裁判尺度不一 范耿祥：證照是怎麼考的？

2018-03-25 20:01

NBA／活塞佐蒙德全能數據 歐拉朱萬後第一人

2018-03-25 12:25

NBA／柯瑞一再受傷 對衛冕絕非好兆頭

2018-03-25 13:02

NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝

2018-03-25 10:29

中職／故意四壞球宣告制 王柏融史上第1人

2018-03-25 19:05

韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13

邁阿密網賽／費德勒爆冷出局 下周讓出球王寶座

2018-03-25 09:46

UBA／文化喜迎4連后 黃柔甄卻淚崩

2018-03-25 20:22

MLB／遊騎兵調整陣容 暫時釋出44歲老將柯隆

2018-03-25 10:54

中職／江辰晏扛首戰繳好投 獅隊3轟擊退悍將隊

2018-03-25 19:46

HBL／睽違10年國際邀請賽復活 松山與能仁合體

2018-03-25 13:33

UBA／告別學生運動員 陳昱翰先動刀

2018-03-25 18:54

中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩

2018-03-25 10:11

SBL／布拉季後賽首輪禁賽1場 達欣元氣大傷

2018-03-25 20:16

中職／廖健富關鍵安打屠象 猿隊開季2連勝

2018-03-25 20:12

SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04

中職／林岳平引退儀式溫馨 張建銘也加入獻花

2018-03-25 22:36

韓職／恐龍洋砲也是陳偉殷前隊友 還曾對過王建民

2018-03-25 13:16

NBA／葛登全方位貢獻 魔術賞太陽11連敗

2018-03-25 11:20

UBA／MVP大熱門 陳薇安：全隊都是功臣

2018-03-25 20:37

中職／林泓育評廖健富 兩戰表現超過100分

2018-03-25 20:53

中職／「火球餅」接班人？ 林岳平點名新秀鄭鈞仁

2018-03-25 19:04

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top