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NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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西蒙斯（Ben Simmons）今天攻下15分12籃板13助攻，達成本季第10次大三元，幫助76人取得6連勝。76人戰績提升到42勝30敗，名列東區第4。

西蒙斯成為NBA史上第2位在22歲之前就完成至少10次大三元的球員，前一位是魔術強森（Magic Johnson）。而詹姆斯（LeBron James）在22歲之前是累積9次大三元。

此外，西蒙斯本季已經累積21場比賽至少傳出10次助攻，這是2010-11年的沃爾（John Wall）以來，新秀年最多助攻達到兩位數的球員，沃爾當年是完成25次。

儘管上個球季完全報銷未出賽，但西蒙斯傷癒之後，本季已經出賽71場，只缺席1場比賽，顯然沒有遇到新秀菜鳥容易出現的撞牆期。

被問到會不會感到疲憊時，西蒙斯表示：「我不會疲累，我熱愛我所做的事情，所以我將上場努力打球。」

76人本季已經兩次取得6連勝，這是他們自2002-03年以來首度有這樣的表現；76人也取得本季第42勝，勝率終於突破5成，這也是他們自2004-05年以來單季最多勝場表現。當時76人曾取得43勝39敗的成績。

此外，76人已經連續5場比賽至少送出30次助攻，上一次他們有這樣的表現更已經要追溯到1981年了。

「無論什麼情況都要隨時做好準備、努力打球，我認為這是我們一直在努力提升的一個地方，一但大家隨時都準備好上場比賽，球隊就會沒事的。」

賽後西蒙斯說，「我們享受與隊友一起打球的機會，且大家都有個共同目標，那就是幫助球隊拿下勝利，而個人成績也就會隨之而來。」

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